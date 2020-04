Amenazan con huelga masiva en las pesqueras de Puerto Deseado

El conflicto con la empresa Veraz, ex Pespasa, radicada en Puerto Deseado, ingresó este miércoles en un punto crítico, con la amenaza del gremio que representa a sus operarios, STIA, de extender la huelga a las ocho plantas procesadoras restantes que hay en esa localidad.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) filial Puerto Deseado, Víctor Aguilar, a través de un comunicado, anunció este miércoles que, “dada la situación que atraviesan los compañeros de la Planta Explotación Pesquera de la Patagonia Sociedad Anónima –Ex Pespasa Sociedad Anónima-, que no se les ha abonado la segunda quincena de marzo en su totalidad, y que nos encontramos en medida de fuerza, es por eso que determinamos que, de haber represión por parte de la Justicia en contra de todos los trabajadores, se pararán todas y cada una de las plantas pesqueras de la localidad hasta que se regularice esta situación”.

Según explicó Víctor Aguilar a La Opinión Zona Norte, “todo comenzó cuando la empresa no pagó la última quincena (de marzo) a los trabajadores, a quienes les correspondía cobrar 35.000 pesos”.

A pesar de romper con la cuarentena, los trabajadores de Veraz fueron a bloquear la planta. La Policía los intimó. Ellos siguieron toda la jornada. 'Es la única manera de cobrar', dijeron.

Un bono y un "garantizado"

El sábado 4 de abril, los operarios percibieron un monto mucho menor, un salario “garantizado” de 4.600 pesos, más un bono de 4.000 pesos. Por lo tanto, los trabajadores no aceptaron ese emolumento, alegando que les corresponde cobrar la quincena completa, más allá de que casi todos están en sus casas por el DNU de cuarentena obligatoria.

El gremio STIA insiste en que, por Ley, los operarios “tienen que cobrar la quincena como si la estuvieran trabajando”. Es más, Aguilar aseguró que en las otras pesqueras de Puerto Deseado, que son ocho, “la quincena se pagó de manera normal, e incluso a pesar de que el 80% del personal está en su casa”.

El sindicato reclama que el Ministerio de Trabajo Provincial “actúe con toda la fuerza de la ley”. Cabe recordar que hubo un intento de Conciliación Obligatoria ante esta Cartera Laboral, pero el gremio no lo acató, y la empresa tampoco. “La empresa quiere negociar si se levanta la huelga”, contó Aguilar.

Actitudes de autoridades

La polémica en torno a ese salario garantizado explotó de esta manera. “Nuestro gremio, en 18 años que está en Deseado, jamás permitió arreglar un pago de un garantizado. La empresa decía que el decreto nacional –de cuarentena obligatoria- tenía falencias, y que por eso se podía pagar un garantizado”, contó el sindicalista. Aguilar criticó la actitud del Ministerio de Trabajo “porque nos dijeron que tenían que estudiar el convenio y el decreto”.

“Entonces, no entendemos qué pasó, porque si el Gobierno Provincial es del mismo palo que el Nacional, y el presidente pidió que se cuide a la gente en sus puestos de trabajo, por qué provincia actúa de otra manera”, expresó Aguilar.

“La empresa dijo que no se sentaría a dialogar con el personal de planta y que si la gente no vuelve a trabajar va a haber despidos. Pasaron un escrito a las autoridades provinciales diciendo que van a despedir personal si no vuelven”, reprochó Aguilar.

Así las cosas, los trabajadores se mantuvieron durante gran parte del miércoles fuera de la planta, en el sector industrial deseadense, que está situado sobre la costanera marina. La Policía los intimó a que se retiren del lugar porque, más allá de la protesta laboral, están cometiendo una contravención por la cuarentena obligatoria. “Pero es que si no hacemos esto, nadie va a cobrar un mango. Es la única manera de llegar a cobrar”, argumentó el gremialista