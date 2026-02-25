Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ciclo Lectivo 2026 en Santa Cruz iniciará el viernes 27 próximo de acuerdo a lo informado por el Gobierno de Santa Cruz. Inicialmente estaba pautado para el miércoles 25 de febrero pero se postergó para avanzar en la subasta de cargos.

En este escenario, AMET y ADOSAC demandan la pronta apertura de paritarias para garantizar las condiciones laborales y salariales del sector de cara al inicio del dictado de clases.

El secretario general de AMET, Gustavo Basiglio, señaló que “llama poderosamente la atención la falta de diálogo del Poder Ejecutivo Provincial, máxime cuando desde nuestro sector ya se han presentado dos propuestas formales para las negociaciones colectivas”, afirmó.

Sostuvo que confían en que se “habilitarán los espacios necesarios para alcanzar un acuerdo”, “el objetivo es que la negociación contemple y beneficie a la totalidad de las y los docentes de la provincia”.

AMET solicitó que los salarios cubran el costo de la Canasta Básica de Alimentos.

Salario y canasta básica

Luego calificó el reclamo como “histórico y sostenido“. “Desde el inicio de nuestra gestión al frente de AMET trabajamos para que el salario de un docente recién ingresado se equipare al costo de la Canasta Básica Total de la Patagonia“.

AMET precisó que en enero pasado la canasta alcanzó los $1.706.868 para una familia tipo.

“La discusión salarial actual ya no debe centrarse únicamente en la inflación, sino en la imperiosa necesidad de garantizar un piso digno y suficiente“, explicó Basiglio.

Respecto a la última propuesta aceptada el 20 de diciembre de 2025, explicó que estuvo “vinculada a resguardar a los trabajadores de posibles pérdidas de cargos y horas cátedra“.

“Ese fue un acuerdo de cuidado que convalidamos para proteger las fuentes laborales, pero no resuelve el problema de fondo”, añadió.

En esta línea, consideró “imposible avanzar en cualquier discusión paritaria si se excluye a los jubilados docentes“.

“Cualquier acuerdo que no contemple su realidad sería no solo incompleto, sino profundamente injusto”.

AMET, además, mantiene la exigencia por la recomposición del FONID y el pago del título en el segundo cargo.

También demandan el cumplimiento del pago del ítem Seguridad e Higiene para preceptores de talleres y sectores de producción.

Formación Profesional y titularizaciones

Más adelante, Basiglio manifestó su repudio al “vaciamiento de los Centros de Formación Profesional“, “ofrecen menos capacitaciones ante una sociedad que presenta una alta demanda de formación y salida laboral“.

“AMET exige el inicio de un nuevo proceso de titularizaciones en su modalidad, solicitamos capacitación específica y obligatoria para secretarios y secretarias escolares”, agregó.

Finalmente, los docentes expresaron su rechazo al acuerdo número 716/25 por considerarlo “falta de veracidad según se trabajó en subcomisión laboral”.

También rechazaron la Resolución 312/26, la cual aseguran que se aplica en perjuicio de algunos docentes.

“Sin diálogo no se llegará a un acuerdo, y sin respuestas concretas no hay paz social“, analizó.

En este contexto, confirmó que “nos mantendremos firmes en la defensa de la educación pública“.