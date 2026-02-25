Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal confirmó que viajará a Canadá para participar de la convención minera PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), el evento más relevante a nivel mundial para la industria extractiva. La presencia de Santa Cruz en Toronto se concretará en un contexto marcado por el reciente anuncio de inversión de USD 800 millones por parte de Newmont para ampliar el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1).

El mandatario provincial remarcó que la participación en la feria internacional forma parte de una estrategia para posicionar a la provincia como destino confiable para el desarrollo minero y la atracción de capitales.

Claudio Vidal y Tito Cacho, recorrieron diferentes áreas de Cerro Negro.

La confirmación del viaje a Canadá se produjo durante el acto en donde Newmont oficializara la inversión total de USD 800 millones para ampliar Cerro Negro y extender su vida útil más allá de 2035.

Durante el acto en el yacimiento, Vidal destacó la magnitud del anuncio en un escenario económico complejo para el país. “En un momento tan complicado en lo económico a nivel nacional, este tipo de anuncios suma muchísimo”, sostuvo.

La PDAC vuelve a recibir a los referentes de la minería de todo el mundo y Santa Cruz estará presente.

El proyecto CNE1 permitirá incrementar la producción de oro a partir de 2028, activar más de 30 obras de infraestructura minera y preservar los puestos de trabajo actuales, además de generar 270 nuevas posiciones durante la etapa de ejecución, con foco en empleo local.

“Este anuncio genera un efecto contagio para otros inversores”, afirmó Vidal en rueda de prensa desde el yacimiento en el Macizo del Deseado.

El gerente general de Newmont Cerro Negro, Tito Cacho, le obsequió al gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal, un juego que utilizan para dar talleres de robótica.

“En un momento tan complicado a nivel país, este anuncio genera un efecto contagio para aquellos inversores que presentaron alternativas en otros yacimientos mineros y en otras actividades productivas”, subrayó, al destacar la diversidad de recursos que ofrece Santa Cruz.

Viaje a Canadá y promoción internacional

En ese marco, el gobernador Claudio Vidal confirmó que viajará a Canadá para participar en la feria minera PDAC, el principal evento global del sector, donde Santa Cruz integrará la delegación argentina junto a un equipo técnico de Fomicruz.

“Estoy viajando justamente a Canadá a ofrecer y comercializar recursos que hoy podemos certificar como extraordinarios para la provincia”, indicó el gobernador.

Santa Cruz busca financiamiento internacional para impulsar su matriz productiva.

La Provincia buscará promocionar sus potencialidades mineras ante inversores internacionales, con especial interés en nuevos desarrollos productivos. Santa Cruz cuenta con una extensa trayectoria en minería metalífera y concentra un alto porcentaje de las exportaciones nacionales de oro y plata

Santa Cruz en la mayor feria minera del mundo

La PDAC se desarrollará en el Metro Toronto Convention Centre y reunirá a más de 25.000 asistentes de más de 130 países, entre empresas, inversores, gobiernos y organismos internacionales. Argentina contará con el Argentina Mining Pavilion, donde las provincias exhibirán sus proyectos en producción y exploración.

Santa Cruz tendrá un rol destacado con la presencia de Fomicruz Sociedad del Estado, que contará con un stand propio y una agenda de reuniones estratégicas. La delegación provincial buscará consolidar vínculos con empresas interesadas en explorar y desarrollar nuevos proyectos en el Macizo del Deseado y otras áreas productivas.

La provincia es reconocida internacionalmente por su tradición en minería metalífera, con más de dos décadas de producción ininterrumpida y un aporte significativo a las exportaciones nacionales de oro y plata.

Estado activo y desarrollo territorial

Claudio Vidal reiteró que la estrategia minera de Santa Cruz combina promoción internacional con un rol activo del Estado en la producción. El mandatario defendió la participación de empresas provinciales como Fomicruz y Santa Cruz Puede en proyectos de exploración y desarrollo.

“El Estado debe generar condiciones, pero también ser protagonista en la producción y en la extracción de nuestros recursos”, señaló en declaraciones recientes.

Fomicruz inició perforaciones en el proyecto San Agustín y avanza en la búsqueda de oro y plata en el Macizo del Deseado. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

En paralelo a la búsqueda de inversiones externas, el Gobierno provincial impulsa una mayor participación de empresarios y proveedores santacruceños en la cadena de valor minera, con el objetivo de fortalecer el empleo local y garantizar que el impacto económico permanezca en la provincia.

El mandatario reiteró además que el Ejecutivo trabaja en un proyecto en la Cámara de Diputados para reducir impuestos, con el objetivo de ofrecer mayores garantías al sector privado y consolidar el esquema de inversiones.

Minería como eje estratégico

Santa Cruz concentra uno de los principales distritos metalíferos del país y mantiene un perfil exportador clave en oro y plata. La expansión de Cerro Negro y la participación en la PDAC refuerzan la estrategia de posicionamiento internacional del distrito.

Cerro vanguardia, la operación que impuso un modelo exploratorio en el Macizo del Deseado.

Desde el Ejecutivo sostienen que la minería constituye un motor central del desarrollo económico provincial y una herramienta para generar empleo de calidad y arraigo territorial.

Con su presencia en Canadá, el gobernador Claudio Vidal buscará consolidar la imagen de Santa Cruz como un destino atractivo para la inversión minera, respaldado por proyectos en producción, recursos certificados y una agenda orientada a sostener el crecimiento hasta 2035 y más allá.