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La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, fue entrevistada por LU12 AM680 los alcances de la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados. Advirtió que la iniciativa introduce “modificaciones profundas al Régimen de Zona Fría (Ley 27.637)“ y alertó sobre el fuerte impacto económico que sufrirá la Patagonia si se convierte en ley en el Senado.

La legisladora expresó su preocupación por el momento en que se implementan los cambios en los subsidios, marcados por la pérdida del poder adquisitivo y las recientes subas en los servicios públicos. “Estamos todos con niveles de angustia, de bronca, porque la plata no alcanza” y calificó a la iniciativa oficial que ya obtuvo media sanción en Diputados como “un proyecto cruel, porque se hace en un momento donde la gente económica y socialmente está muy mal y porque además estamos a días de que llegue el invierno”.

Nuevo cálculo en las boletas

El proyecto impulsado por el Gobierno Nacional busca retrotraer el beneficio automático al esquema geográfico previo a la Ley 27.637 sancionada en 2021. Con esa ampliación histórica, se habían incorporado más de tres millones de usuarios pertenecientes a localidades de Buenos Aires (como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría y Necochea), además de departamentos de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja.

Para todas estas regiones de la zona fría ampliada, el acceso al beneficio dejará de ser masivo y quedará fuertemente restringido. Ianni explicó que “este proyecto por un lado viene a sacar a todas esas regiones que ingresaron en 2021 como beneficiarios” y advertió que la nueva norma “solo le dará la posibilidad de tener un beneficio a aquellos que no tengan ingresos mayores a tres canastas básicas, tengan algún familiar que sea discapacitado o sean veteranos de guerra”.

Cambios para la Patagonia

Respecto a los usuarios históricos de la Patagonia, Malargüe y la Puna, aclaró que, si bien nominalmente mantendrán el beneficio, el esquema de cálculo cambiará drásticamente. El subsidio ya no se aplicará sobre el total de la boleta, sino únicamente sobre el ítem de consumo de gas, dejando afuera los costos de transporte y distribución.

“Nosotros vamos a seguir con un subsidio, pero solo por uno de los ítems que contiene la factura del gas: al consumo”, al tiempoqu e especificó que “el ‘transporte’ y la ‘distribución’ no va a entrar en el subsidio, por lo tanto, la factura va a ser más cara”. A esto se sumaba la incertidumbre sobre el porcentaje final de descuento, el cual dejará de ser fijo para quedar bajo la órbita de las decisiones del Poder Ejecutivo.

Sobre este punto, señaló que “no está establecido el porcentaje del subsidio que nos van a dar al consumo del gas”, ya que el texto dice que puede llegar a ser “hasta el 50%, pero que esto va a quedar a criterio del Poder Ejecutivo o de la autoridad competente”, lo que vuelve “muy difícil calcular cuál va a ser el aumento”.

La diputada cruzaba el argumento del déficit cero utilizado por el presidente para justificar la medida, explicando que el fondo fiduciario que sostiene la zona fría es un sistema solidario financiado por los propios usuarios de gas de todo el país a través de un recargo en sus boletas. “La plata está porque hay un fondo que alimenta todo eso; el gobierno no tiene que erogar más dinero para sostener estos beneficios”, remarcaba, denunciando que “con el déficit cero vienen a fundamentarlo todo, a recortar partidas por todos lados”.

Finalmente, Ianni hacía un llamado a los gobernadores de la región y a los legisladores de todas las fuerzas políticas para unificar el reclamo en defensa de los habitantes del sur argentino. “Los gobernadores ya tendrían que haber estado reclamando esto antes de que se trate en Diputados, se tendrían que haber puesto al frente de la gente”, reclamó.

Concluyó que “los patagónicos somos los productores de energía, vivimos en zonas realmente donde nuestro clima es muy fuerte para sostener una vida sin energía a lo largo del año, y acá todos como representantes del pueblo deberíamos haber votado en contra de esto”.