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El Gobierno de Santa Cruz cuestionó el posicionamiento de intendentes, diputados, senadores y referentes de la oposición que rechazaron el proyecto de ley impulsado por la gestión de Claudio Vidal para acceder a financiamiento por hasta USD 600 millones y aseguró que durante las administraciones kirchneristas se aprobaron mecanismos de endeudamiento similares.

La respuesta oficial fue expresada por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, luego de que dirigentes opositores difundieran un pronunciamiento colectivo contra la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Según planteó el funcionario provincial, los sectores que hoy rechazan el acceso al crédito público aprobaron durante los gobiernos anteriores leyes que habilitaron endeudamiento en moneda extranjera, cesión de regalías y coparticipación como garantía y prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros.

El proyecto impulsado por Claudio Vidal

La iniciativa presentada por el Gobierno provincial solicita autorización legislativa para concretar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones o su equivalente en otras monedas.

El proyecto contempla diferentes herramientas financieras, entre ellas emisión de títulos públicos, créditos internacionales, acuerdos con organismos multilaterales y mecanismos de administración de pasivos, con un plazo máximo de amortización de hasta 15 años.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es destinar esos recursos a infraestructura energética, vial, productiva y de servicios, además de ordenar pasivos financieros en un contexto de caída de ingresos nacionales y disminución de regalías petroleras.

En ese marco, Verbes sostuvo que existe “una diferencia sustancial” entre el esquema actual y el endeudamiento tomado entre 2003 y 2023.

“Mientras gran parte de la deuda tomada durante las últimas dos décadas estuvo destinada a cubrir desequilibrios fiscales, refinanciaciones y gastos corrientes, la propuesta actual apunta al financiamiento de infraestructura estratégica y programas de desarrollo”, afirmó.

Los datos oficiales

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, Santa Cruz acumuló entre 2003 y 2023 deuda pública equivalente a USD 2.102 millones.

El desglose informado por la cartera económica indica:

Sergio Acevedo (2003-2006): USD 67,2 millones.

(2003-2006): USD 67,2 millones. Daniel Peralta (2007-2015): USD 1.419 millones.

(2007-2015): USD 1.419 millones. Alicia Kirchner (2015-2023): USD 612,8 millones.

Según el Gobierno provincial, los compromisos financieros incluyeron préstamos bancarios, programas nacionales, refinanciaciones, títulos públicos y acuerdos con organismos multilaterales.

Además, indicaron que una parte importante de esos recursos se destinó a cubrir déficit estructurales, refinanciación de pasivos y gastos corrientes vinculados al funcionamiento del Estado provincial y al déficit previsional.

Las leyes durante el gobierno de Alicia Kirchner

Uno de los puntos centrales de la respuesta oficial estuvo vinculado a la Ley Provincial N.º 3.479, aprobada en junio de 2016 durante la gestión de Alicia Kirchner. Según indicó el Ejecutivo, esa normativa autorizó operaciones de crédito público “en pesos o su equivalente en monedas extranjeras” mediante préstamos, emisión de títulos y fideicomisos financieros.

La ley también habilitó la cesión de recursos provenientes de la coparticipación federal y de regalías hidrocarburíferas y mineras como garantía de pago de obligaciones financieras.

De acuerdo con el Gobierno provincial, el artículo 5 de esa norma establecía como destino de los fondos el pago de deuda, regularización de atrasos de Tesorería, asistencia al Estado provincial en gastos corrientes, gastos de capital y obras públicas, además de la recomposición financiera de los municipios y el pago de salarios.

En ese contexto, Verbes afirmó: “La oposición rechaza el pedido de Vidal para cambiar la matriz productiva, pero a Alicia le aprobaron uno similar para gastos corrientes”.

Jurisdicción extranjera

Otro de los cuestionamientos opositores estuvo centrado en la posibilidad de que eventuales litigios vinculados al financiamiento se resuelvan bajo jurisdicción extranjera.

Frente a eso, el Gobierno provincial recordó que en noviembre de 2016 se aprobó la Ley N.º 3.503, también impulsada durante la gestión de Alicia Kirchner, que autorizó la incorporación de cláusulas de prórroga de jurisdicción extranjera para operaciones de endeudamiento.

Según explicó Verbes, esa normativa continúa vigente y contemplaba ese mecanismo como parte de las condiciones habituales exigidas por los mercados internacionales para emisiones subnacionales de deuda.

“Nos critican por lo que ellos mismos aprobaron. La ley de prórroga de jurisdicción extranjera sigue vigente y nosotros lo único que hacemos es cumplir con ella”, expresó el ministro.

La oposición

El documento difundido por legisladores, intendentes y referentes opositores manifestó el rechazo “a cualquier mecanismo de endeudamiento en moneda extranjera y bajo jurisdicción de tribunales extranjeros”.

En el texto, los firmantes sostuvieron que los recursos provinciales deben destinarse prioritariamente a la recomposición salarial, la obra pública y el financiamiento de servicios esenciales. También reclamaron una nueva ley de coparticipación provincial y mayor financiamiento para las cajas de servicios y previsión social.

Entre los firmantes aparecen los diputados provinciales Carlos Santi, Carlos Godoy, Eloy Echazú, Lorena Ponce, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora y José Bodlovic de Unión por la Patria. También de los peronistas Daniel Peralta y Carlos Alegría, además de Javier Jara, que anunció su salida del bloque oficialista.

También suscribieron el documento los intendentes Aldo Aravena, Darío Menna, Javier Belloni, Pablo Grasso, de Unión por la Patria, además de Antonio Carambia, Zulma Neira y Juan Raúl “Pirri” Martínez, del Frente Por Santa Cruz.

Además, acompañaron el pronunciamiento los diputados nacionales Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho, junto a los senadores Alicia Kirchner, José María Carambia y Natalia Gadano.

El escenario financiero de Santa Cruz

El Gobierno provincial indicó que Santa Cruz enfrenta actualmente una necesidad financiera superior a los 356 mil millones de pesos. Según detallaron desde el Ejecutivo, ese escenario está relacionado con el déficit previsional, la caída de transferencias nacionales y la disminución de la recaudación propia producto de la merma de la actividad económica.

En ese contexto, el oficialismo sostiene que la ley de financiamiento busca generar previsibilidad presupuestaria y liberar recursos para atender gastos corrientes, entre ellos las negociaciones salariales con los distintos sectores estatales.