Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Anticipo. El próximo 26 de junio, Río Gallegos se convertirá en el epicentro del debate político partidario con la realización del Foro Austral de la Libertad. El encuentro, que reunirá a las principales figuras del oficialismo en las instalaciones de Magallanes 150 a partir de las 14:00 horas, funcionará como la plataforma central de respaldo político de La Libertad Avanza a la postulación de Jairo Guzmán como candidato a gobernador de Santa Cruz, en el marco de una agenda enfocada en las reformas estructurales de la gestión de Javier Milei.

Para apuntalar este lanzamiento, el oficialismo nacional prepara un gran congreso en apoyo a su candidatura que contará con la presencia de dirigentes y legisladores nacionales. Según pudo saber La Opinión Austral, se espera la llegada de alrededor de 40 representantes del Congreso de la Nación, entre diputados y senadores del espacio.

Bertie Benegas Lynch llegará a Río Gallegos.

Entre los nombres que evalúan participar figuran la diputada nacional Lilia Lemoine y la senadora Emilia Orozco. Durante este jueves terminarán de definirse los últimos detalles y la lista final de asistentes que acompañarán al referente santacruceño.

La elección de Santa Cruz como escenario para este despliegue no es casual. Desde el Gobierno nacional consideran a la provincia como un punto estratégico para exhibir acompañamiento nacional en una de las primeras elecciones provinciales donde se definirá gobernador, perfilando la jornada como una fuerte demostración de construcción territorial en la Patagonia.

Lili Lemoine otra de laas figuras de La Libertad Avanza llegará a Santa Cruz.

Quiénes llegan

La grilla de expositores confirmados incluye un fuerte despliegue legislativo. En el Panel I, denominado “Capital Humano y las Reformas para el Desarrollo Argentino”, disertarán los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Bertie Benegas Lynch y Juliana Santillán Juárez Brahim, acompañados por la legisladora rionegrina Lorena Villaverde.

Por su parte, el Panel II abordará la “Reforma Electoral: Más transparencia, menos privilegios” con la presentación del diputado nacional bonaerense Guillermo Montenegro.

Lorena Villaverde, la diputada nacional, figura de LLA.

La agenda continuará con el Panel III, titulado “La otra cara del Sistema: Consecuencia de las falsas denuncias”, un espacio que compartirá la diputada Lilia Lemoine junto al senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto.

El cierre del evento estará marcado por la discusión ideológica en el Panel IV, bajo el título “La Batalla Cultural: La Defensa de las ideas de la Libertad”, el cual estará a cargo del licenciado en Teología y pastor Gabriel Ballerini.