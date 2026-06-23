Juicio Ara San Juan: la querella de la mayoría de los familiares pidió 5 años de prisión para los cuatro acusados En una nueva audiencia realizada en Río Gallegos, la representación legal de la mayoría de los familiares de las víctimas reclamó condenas de cinco años de cárcel efectiva e inhabilitación para los cuatro exjefes de la Armada juzgados por el hundimiento del submarino. Los abogados sostuvieron que durante años existieron deficiencias conocidas en la unidad y que las decisiones adoptadas por la cadena de mando derivaron en la pérdida de los 44 tripulantes.

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El juicio por el hundimiento del ARA San Juan, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, ingresó este martes en una nueva etapa de alegatos con la exposición de la querella que representa a la mayoría de los familiares de los 44 submarinistas fallecidos.

Tras el pedido de condenas formulado el lunes por el Ministerio Público Fiscal, las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras solicitaron que los cuatro acusados sean condenados a cinco años de prisión de efectivo cumplimiento, además de la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante diez años.

La audiencia se realizó en el marco de la causa que busca determinar las responsabilidades penales por el hundimiento del submarino ocurrido el 15 de noviembre de 2017 durante una misión de patrullaje en el Atlántico Sur.

El pedido de condena para los cuatro imputados

Durante el tramo final de su alegato, la querella formuló de manera expresa su solicitud de pena para cada uno de los acusados.

Pidió para Claudio Javier Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa “la pena de 5 años de prisión de efectivo cumplimiento con las accesorias previstas en los artículos 12 y 19 del Código Penal, inhabilitación especial de 10 años para el ejercicio de todo cargo público o empleo público conforme en los artículos 20 bis y 248 del Código Penal y costas”.

El acusado Claudio Villamide junto a su abogado defensor Juan Pablo Vigliero. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, las representantes de los familiares dejaron planteada la reserva para futuras acciones civiles para a reclamar la reparación del daño moral y material sufrido.

La acusación sobre la cadena de mandos

En uno de los pasajes centrales del alegato, las abogadas apuntaron a las responsabilidades atribuidas a quienes integraban la estructura de conducción de la Armada al momento de la última navegación del submarino. “La negligencia en la cima de la pirámide es tan letal como el error en la base. Los de arriba sabían que lo de abajo estaba roto, igual firmaron la orden”.

Luis Enrique López Mazzeo junto al Defensor Público Oficial, Gastón Morillo. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, rechazaron que el desenlace pueda interpretarse únicamente como una falla técnica. “No se crean la excusa de la falla técnica aislada. Si el superior sabe que el material está fallado, y manda la tripulación al mar, no es el mar quien los hunde, es su decisión”.

La querella sostuvo que el deterioro de la nave fue progresivo y conocido por los responsables que hoy se encuentran imputados. “La degradación del ARA San Juan no fue súbita, fue normalizada. Lo extraordinario se volvió cotidiano y cuando el riesgo se naturaliza dentro de una estructura jerárquica, el desastre deja de parecer urgente hasta que ocurre”.

“El riesgo era conocido”

Otro de los ejes de la exposición estuvo centrado en las condiciones operativas del submarino y en las advertencias que, según la querella, existían antes de la tragedia. Las representantes legales señalaron que durante el debate oral quedó acreditada una acumulación de situaciones que no fueron corregidas. “La defensa intentó fragmentar los hechos, separar cada advertencia de la otra, presentar cada incidente como un episodio aislado, convertir cada omisión como una mera demora administrativa”.

Sin embargo, afirmaron que la prueba incorporada al expediente mostró una situación distinta. “La prueba produjo exactamente lo contrario. Este debate fue extenso porque la degradación del ARA San Juan también lo fue. No se produjo en un día, se produjo en años”.

El capitán de navío Héctor Alonso, al fondo, ente el abogado Morillo y otro de los cuatro acusados, López Mazzeo. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En otro tramo agregaron: “Los imputados no fueron sorprendidos por un riesgo desconocido, convivieron con él, lo toleraron, lo administraron y finalmente lo normalizaron”.

La querella sostuvo además que la legislación penal no exige conocer con precisión el desenlace final para atribuir responsabilidades. “La defensa intentará decir que no pudo preverse exactamente cómo iba a producirse el desenlace final. Pero el derecho penal no exige prever el último minuto. Exige evitar el riesgo objetivamente conocido”.

El capitán de fragata Hugo Miguel Correa tiene un pedido de condena por parte de la fiscalía de tres años. La querella pidió 5. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Y enumeró los aspectos que, según la acusación, eran conocidos por la cadena de mando: “Era conocida la falta de estanquedad, era conocida la falta de inspecciones, era conocida la falta de carenado, era conocido el deterioro y aún así la orden de operaciones se firmó”.

El recuerdo de los 44 tripulantes

Las abogadas también dedicaron parte de su alegato a las circunstancias en las que los tripulantes abordaron el submarino para cumplir la misión. “44 personas subieron a un submarino dentro de una estructura militar verticalizada donde negarse no es una opción real”.

Y añadieron: “No porque fueran inconscientes, no porque fueran suicidas, porque confiaban en que quienes tenían el deber de supervisar, controlar y proteger iban a cumplir con su función”.

El cuerpo de fiscales junto a los abogados querellantes en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante la exposición hicieron referencia a las consecuencias que el hundimiento tuvo para los familiares. “Tenían nombre, tenían familia, tenían proyectos y detrás de esas 44 personas quedaron unas familias atravesadas por la forma más cruel de duelo, un duelo sin cuerpo, sin certezas, sin responsables y a casi 9 años sin una sola disculpa”.

El planteo final ante el Tribunal

En la parte final de la exposición, la querella sostuvo que el proceso judicial debe establecer responsabilidades individuales y no juzgar a la institución en su conjunto. “Esta querella no les pide una pena basada en el dolor, les pide una pena basada en la prueba”.

De izquierda a derecha: los jueces Luis Alberto Giménez, Mario Reynaldi y Enrique Baronetto. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Y agregó: “No estamos juzgando a la Armada Argentina. Estamos juzgando a determinados funcionarios que incumplieron precisamente los reglamentos que la propia Armada Argentina impuso”.

Las representantes legales también remarcaron que las normas internas existían para garantizar la seguridad de las tripulaciones. “Cuando la defensa invoca la institución, este tribunal deberá recordar que fue la institución la que emitió esos reglamentos y los cuatro imputados los incumplieron”.

Finalmente, solicitaron una sentencia condenatoria conforme a los términos planteados por las familias que representan.

Valeria Carreras durante el alegato. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras concluir su alegato, las letradas mencionaron uno por uno a los 44 submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan.

Cómo sigue el juicio

La causa ingresó en su etapa decisiva luego de la declaración de decenas de testigos. El lunes, el Ministerio Público Fiscal había solicitado cinco años de prisión para Claudio Villamide y Luis Enrique López Mazzeo, cuatro años para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa, al considerar que existieron incumplimientos de deberes de cuidado vinculados con el estado operativo del submarino.

Durante la tarde de este martes está previsto el alegato de Luis Tagliapietra, abogado querellante que representa a otro grupo de familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Luis Tagliapietra pádre de una de los submarinistas fallecido y abogado querellante de una parte de los familiares. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Luego continuarán las exposiciones de las defensas de los acusados y, posteriormente, el tribunal quedará en condiciones de fijar fecha para el veredicto en una de las causas judiciales más relevantes vinculadas al hundimiento del submarino que provocó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

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