En un hecho que profundiza la fractura dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los cuatro vocales que se encontraban en minoría resolvieron apartar a Daniel Mariani de la presidencia del Poder Judicial de Santa Cruz. La medida se adoptó aun con la Ley 3949 vigente, norma que había sido defendida en las últimas resoluciones por el propio Mariani.

De manera inmediata, Reneé Fernández fue designada como nueva presidenta del TSJ, mientras que la comunicación formal de la decisión estuvo a cargo del director General de Gestión Administrativa y Recursos Humanos, Jorge Alberto Bahamonde.

Los vocales del TSJ: Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Daniel Mariani, Paula Ludueña Campos y Fernando Basanta.

Daniel Mariani lo confirmó a La Opinión Austral

Consultado por este medio, Daniel Mariani confirmó la noticia con una frase contundente: “Sí, es verdad, me removieron”.

El ex presidente del Poder Judicial había emitido este mismo jueves una resolución en la que defendía la plena vigencia de la Ley 3949, cuestionaba las resoluciones firmadas por los vocales opositores y ratificaba en funciones a los nuevos jueces designados por la Legislatura, Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.

La designación de Reneé Fernández

Reneé Guadalupe Fernández fue designada por los vocales como presidenta del Tribunal Superior de Justicia con el respaldo de Alicia Mercau, Paula Ludueña Campos y Fernando Basanta.

Dra. Reneé Fernández, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz fue elegida presidenta del cuerpo por acuerdo de cuatro vocales.

Expectativa en la Legislatura

Por otra parte, resta saber qué harán en este contexto los diputados del oficialismo y el gobernador Claudio Vidal con las denuncias judiciales, las cautelares y las designaciones que resta definir.

De las cuatro, una terna deberá volver a ser enviada por el Poder Ejecutivo. Es la que estaba compuesta por Gabriel Nolasco Contreras Agüero, Fernando Kustich y Gabriela Castro, esta última cuñada del jefe de bloque y mano derecha del gobernador, Pedro Luxen, quien se encargó el mismo de darla de baja por no cumplir los requisitos.

De izquierda a derecha: Carlos Pizarro director de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos , Marcelo De La Torre presidente de Distrigas, Marcos Perez Soruco presidente de la Caja de Servicios Sociales, Elmiger María Belén presidenta del Consejo Previsión Social, Daniel Loncon vicepresidente de Vialiad Provincial, Luisa Cárdenas Ministra de Desarrollo Social, Iris Rasgido presidenta del Consejo Provincial de Educación, Claudia Pavez presidenta de Loterias para Obras de Acción Social, Adrían Suarez presidente del consejo Agrario Provincial, Diputado provincial Pedro Luxen, Ministra de Gobernación Cecilia Borselli, Ministro de Energía y Míneria Jaime Alvarez, Gobernador Claudio Vidal, Ministra de Salud y Ambiente Lorena Ross, Matias Cortijo de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Diputado Provincial Piero Boffi, Vocal Jose Antonio González Nora, Fernando Martinez Diputado por el Pueblo de Gobernador Gregores, Vocal del TSJ Sergio Acevedo, Juan Maier amigo de Acevedo; y Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ezequiel Verbes. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La otra terna volvió a la comisión de Asuntos Constitucionales para continuar analizando los antecedentes de los candidatos propuestos por el mandatario provincial. Son los pliegos de Juan Lucio Ramón De la Vega, Julián Michavila y Natalia Linardi, quien también fue propuesta para ocupar el cargo de Fiscal de Estado en otro trámite que Vidal envió a la Cámara.

