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Tras el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz que ordena a los municipios efectuar los aportes correspondientes a la Caja de Previsión Social, vuelve a tomar fuerza el debate sobre qué sucederá con los fondos destinados a la Caja de Servicios Sociales.

El aporte de los municipios para ambas cajas es uno de los ejes principales por lo que el Gobierno de Claudio Vidal decidió avanzar en un diálogo abierto ante cada uno de los intendentes. El objetivo es hacer que la obra social de lso estatales y el régimen previsional provincial sean sustentables en el tiempo y para eso eso es necesario un diálogo sincero y participativo. como lo marcó el Tribunal Superior de Justicia.

En esta sitnonía, Provincia precisó que el objetivo central es seguir trabajando en un marco de diálogo con cada uno de los municipios. La meta planteada por el Ejecutivo es avanzar hacia un Pacto Fiscal que permita construir soluciones de fondo, donde lasos municipios aporten a las Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales.

Por su parte, los intendentes valoraron la posibilidad de intercambiar opiniones con las autoridades provinciales y remarcaron la importancia de mantener abiertos estos espacios de trabajo articulados. En las discusiones se apunta a consolidar la responsabilidad fiscal, por lo que los municipios deberán reunir la documentación necesaria y trabajar de forma coordinada con la provincia con el claro objetivo de rodenar las cuentas.

El complejo escenario económico que atraviesan tanto Santa Cruz como los municipios hace indispensable avanzar de manera coordinada, escuchando las realidades de cada comuna.

Las autoridades locales coincidieron en la necesidad de mantener el equilibrio de sus cuentas públicas, considerando que cualquier solución definitiva deberá contemplar las particularidades de cada administración local.

En este sentido, afirmaron que “es imperioso realizar un acuerdo, un pacto fiscal” amplio que fortalezca el sistema previsional y actualice el esquema de financiamiento municipal.

De izquierda a derecha: José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Daniel Mariani, Juan De La Vega y Gabriel Contreras, jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Qué dijo el Tribunal Superior de Justicia

A una semana del fallo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) señaló que “es importante que Gobierno e intendentes se digan la verdad” mediante el diálogo institucional clave.

La Opinión Austral pudo saber que en la cúpula del Poder judicial vieron con buenos ojos el diálogo que se generó con los mandatario locales tras el fallo y esperan que la política resuelva la pulseada por los fondos provinciales. Porque hasta el momento, “como aditamento cruel de la decadencia económica, se agregaba un panorama político signado por la falta de ideas, a las que se pretendía reemplazar por espasmos oportunistas sin reparos en sus consecuencias”.