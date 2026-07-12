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El Gobierno de Santa Cruz resolvió otorgar por resolución una nueva recomposición salarial para el personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario Provincial, luego de haber agotado todas las instancias de negociación desarrolladas en el ámbito del Consejo del Salario.

La nueva recomposición permitirá que un agente con cero años de antigüedad pase de percibir $1.182.351 a $1.746.634 como salario de bolsillo, desde los haberes correspondientes a julio. Esto posiciona al salario inicial de la Policía de Santa Cruz entre los tres más altos del país.

Escala

La escala salarial de los suboficiales se inicia con el cargo de Agente, cuyo sueldo de bolsillo pasa de $1.115.187 a $1.746.634, lo que representa un incremento de $631.447.

Un Cabo percibiría $1.807.410, tras registrar una suba de $625.059 sobre los $1.182.351 anteriores.

En la jerarquía de Cabo Primero, el haber mensual pasa de $1.494.054 a $2.000.428, con un aumento neto de $506.374.

Para el escalafón de sargentos, el sueldo de un Sargento se eleva de $1.724.143 a $2.253.525, registrando una mejora de $529.382.

Por su parte, un Sargento Primero pasa de cobrar $1.979.015 a percibir $2.533.885, lo que significa un incremento de $554.870.

En las jerarquías superiores de los suboficiales, el salario de un Suboficial Escribiente pasa de $2.219.322 a $2.798.222, con una suba de $578.900.

Los policías en el izamiento dominical de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Un Suboficial Auxiliar ve incrementado su haber en $598.126, pasando de $2.411.573 a $3.009.699.

El sueldo de un Suboficial Mayor se eleva de $2.631.283 a $3.251.379, lo que equivale a un aumento de $620.096.

Respecto al escalafón de los oficiales, el sueldo de bolsillo para un Oficial Ayudante pasa de $1.332.674 a $1.822.910, tras percibir una mejora de $490.236.

Un Oficial Subinspector pasa de cobrar $1.512.526 a $2.020.746, con un incremento de $508.220.

Finalmente, el salario mensual de un Oficial Inspector se modifica de $1.725.318 a $2.254.818, registrando una suba de $529.500.

Para la jerarquía de Oficial Principal, el haber de bolsillo pasa de $1.952.894 a $2.505.152, lo que representa un aumento neto de $552.258.

Cómo son las sumas

Jerarquía Antes Julio 2026 Incremento Agente $ 1.115.187 $ 1.746.634 + $ 631.447 Cabo $ 1.182.351 $ 1.807.410 + $ 625.059 Cabo Primero $ 1.494.054 $ 2.000.428 + $ 506.374 Sargento $ 1.724.143 $ 2.253.525 + $ 529.382 Sargento Primero $ 1.979.015 $ 2.533.885 + $ 554.870 Suboficial Escribiente $ 2.219.322 $ 2.798.222 + $ 578.900 Suboficial Auxiliar $ 2.411.573 $ 3.009.699 + $ 598.126 Suboficial Mayor $ 2.631.283 $ 3.251.379 + $ 620.096 Oficial Ayudante $ 1.332.674 $ 1.822.910 + $ 490.236 Oficial Subinspector $ 1.512.526 $ 2.020.746 + $ 508.220 Oficial Inspector $ 1.725.318 $ 2.254.818 + $ 529.500 Oficial Principal $ 1.952.894 $ 2.505.152 + $ 552.258