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El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal anunció que tiene la decisión política de encabezar una serie de reuniones con policías de distintas jerarquías y de diferentes puntos de la provincia para fortalecer los canales institucionales de diálogo permanente.

El anuncio se dio conjuntamente con el aumento salarial que rige a partir de este lunes, por lo que los policías deberán retomar sus tareas normales y habituales. El Gobierno dispuso que aquellos agentes que no se presenten a prestar servicio sufrirán el respectivo descuento del día no trabajado.

El gobernador reafirmó que la “decisión de otorgar el incremento salarial no implica el cierre del diálogo, sino la necesidad de garantizar que la recomposición salarial llegue de manera inmediata a quienes más la necesitan”.

De igual forma, ordenó el fortalecimiento del área de Recursos Humanos de la Policía, para tener un espacio de mayor escucha y diálogo interno.

Suba salarial

Se recuerda que el Gobierno de Santa Cruz resolvió otorgar por resolución una nueva recomposición salarial para el personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario Provincial, luego de haber agotado todas las instancias de negociación desarrolladas en el ámbito del Consejo del Salario.

La decisión fue adoptada ante la “imposibilidad manifiesta de arribar a un acuerdo con un sector de la representación policial, pese a las siete reuniones realizadas y a las quince propuestas salariales formuladas por el Poder Ejecutivo” durante el proceso de negociación.

Entendiendo que la persistente negativa a aceptar las propuestas efectuadas derivó en un conflicto que va más allá de lo salarial y ya tiene un trasfondo más político, perjudicando al universo de los policías que requieren respuestas hoy.

Desde el Gobierno Provincial se remarcó que es prioritario dar una respuesta inmediata a los integrantes de toda la fuerza policial, máxime teniendo en cuenta la situación de los que menos ganan y que fueron el origen del reclamo salarial.

La nueva recomposición permitirá que un agente con cero años de antigüedad pase de percibir $1.182.351 a $1.746.634 como salario de bolsillo, desde los haberes correspondientes a julio. Esto posiciona al salario inicial de la Policía de Santa Cruz entre los tres más altos del país.

Asimismo, la medida incorpora nuevos conceptos remunerativos surgidos de los planteos realizados durante el proceso de negociación, con el objetivo de mejorar la estructura salarial y fortalecer el poder adquisitivo del personal.

Desde el Poder Ejecutivo destacaron que la recuperación del salario de las fuerzas policiales y de seguridad constituye una política sostenida de la actual gestión, implementada desde 2024, luego de casi una década sin que la misma existiera.