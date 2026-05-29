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El gobierno provincial puso fecha a las paritarias salariales para la primera semana de junio y uno de los sectores que venía reclamando era el personal de la salud. Al respecto, la secretaria general del gremio de los profesionales APROSA, Andrea Pérez, se refirió a este llamado en una entrevista realizada en Radio LU12 AM680.

La dirigente sindical confirmó que el sector fue convocado para el próximo 5 de junio a las 8 de la mañana y señaló que la expectativa de los trabajadores está atravesada por una fuerte desconfianza luego de varios meses de conflicto y medidas de fuerza. “Desde febrero venimos con medidas de fuerza todas las semanas, de 24, 48 y hasta 96 horas”, explicó.

Desde APROSA se refirieron a la convocatoria a paritarias.

Pérez indicó que durante el fin de semana el gremio analizará si continúa con las protestas hasta la fecha de la reunión paritaria. “La mayoría de los compañeros plantea qué van a ofrecer realmente el 5 de junio y si esta convocatoria tiene relación con el proyecto de endeudamiento que se discute en Diputados”, manifestó.

En ese contexto, la secretaria general de APROSA describió un panorama crítico dentro del sistema de salud pública provincial, marcado por la falta de profesionales y el desgaste del personal. Según sostuvo, los hospitales enfrentan dificultades crecientes para cubrir guardias, internaciones y servicios básicos, especialmente por la escasez de médicos y enfermeros.

“La mayoría de los profesionales trabaja también en el sector privado porque con lo que se gana en el hospital no alcanza para llegar a fin de mes”, afirmó. En esa línea, estimó que existe un retraso salarial acumulado de entre el 50 y el 70 por ciento respecto a la inflación y comparó los salarios santacruceños con otras provincias de la región.

Desde el gremio alertaron por la escasez de médicos y enfermeros. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

De acuerdo a los datos brindados por Pérez, un médico full-time con 20 años de servicio percibe actualmente alrededor de 2,4 millones de pesos en Santa Cruz, mientras que en provincias como Tucumán, Chubut o Tierra del Fuego los ingresos superan los 3,5 millones.

La dirigente recordó además que décadas atrás Santa Cruz resultaba una provincia atractiva para los profesionales de la salud por los salarios y las facilidades que ofrecía el Estado para radicarse. “Había capacidad de ahorro, se podía proyectar una vida y hasta se entregaban viviendas en algunos casos”, señaló.

Consultada sobre la implementación de la telemedicina, Pérez aclaró que el gremio no se opone a la herramienta, aunque cuestionó que sea prioritaria en el actual contexto. “Tenemos una crisis salarial, falta de profesionales y problemas con la medicación. Creemos que hay cuestiones básicas que resolver primero”, expresó.

Parte de los medicamentos que llegó al nosocomio de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

En relación al abastecimiento de medicamentos, consideró positiva la reciente llegada de insumos a hospitales de Río Gallegos y Caleta Olivia, aunque indicó que todavía esperan precisiones sobre qué fármacos fueron incorporados.

Finalmente, Pérez también se refirió al reciente caso de tuberculosis confirmado en Río Gallegos y advirtió sobre el crecimiento de este tipo de enfermedades vinculadas a contextos de vulnerabilidad social. “La tuberculosis siempre estuvo asociada a situaciones de pobreza, hacinamiento y mala nutrición. Hoy estamos viendo cómo aumentan los casos y eso tiene relación con la crisis social que atraviesa mucha gente”, concluyó.