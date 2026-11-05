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El secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, expresó su satisfacción por la firma de los acuerdos que permiten avanzar con el reinicio de las represas sobre el río Santa Cruz y destacó el esfuerzo del gobernador Claudio Vidal para recuperar una obra estratégica que permaneció paralizada durante tres años.

“Estoy satisfecho de haber podido acompañar al gobernador Claudio Vidal en este enorme esfuerzo que ha llevado adelante. Desde aquel viaje a China hasta la fecha se pudo consolidar tangiblemente el reinicio de una obra que llevaba tres años paralizada”, manifestó el funcionario.

Aravena recordó que la paralización de los trabajos fue una situación heredada de la gestión anterior y remarcó el compromiso asumido por el actual Gobierno provincial para recuperar el proyecto.

“Esto habla de una mayor posibilidad de trabajo: alrededor de 1.800 trabajadores en forma directa y otros 2.200 en forma indirecta, que se van a incorporar a este esquema de represas”, señaló.

Aravena recordó que la paralización de los trabajos fue una situación heredada de la gestión anterior.

Una obra estratégica

El secretario de Trabajo subrayó la magnitud del emprendimiento hidroeléctrico y su importancia para el desarrollo de infraestructura energética del país.

“La magnitud de esta obra es fundamental para la Argentina, pero también para nosotros. Es la obra de infraestructura más importante que está llevando adelante el país en este tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la recuperación del proyecto representa una oportunidad para Santa Cruz, no solamente por la generación de empleo, sino también por el movimiento económico que acompañará el desarrollo de los trabajos.

Recuperar el trabajo provincial

Aravena también puso en valor que la reactivación de las represas se haya concretado a partir de las gestiones del gobernador y del trabajo articulado entre los distintos sectores involucrados.

Las represas generarán energía para el país.

“Que esta obra sea en Santa Cruz y que se haya logrado reactivar por gestión de nuestro gobernador Claudio Vidal nos enorgullece y, al mismo tiempo, nos compromete una vez más a seguir en el esfuerzo diario de poder sacar a nuestra provincia adelante”, concluyó.

La firma de los acuerdos establece las condiciones laborales y productivas para esta nueva etapa de construcción y contempla la prioridad para la mano de obra santacruceña mediante el esquema 90/10, además de promover la participación de empresas provinciales proveedoras de insumos y prestadoras de servicios.

De esta manera, el reinicio de las represas abre una nueva perspectiva para los trabajadores de la construcción y para las localidades vinculadas al proyecto, con el objetivo de transformar una obra estratégica en oportunidades concretas de empleo y desarrollo económico.