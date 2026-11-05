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El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, aseguró que la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz podría reactivarse durante los primeros días de enero del 2027, luego de la firma del acuerdo entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de continuar con el proyecto.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el referente de La Libertad Avanza consideró que el entendimiento representa un avance importante para retomar una obra estratégica para la provincia y llevar tranquilidad a los trabajadores y sus familias.

“Para nosotros es muy importante desde el Gobierno Nacional comunicar que se ha firmado un acuerdo entre la UOCRA y la empresa, la UTE, que va a continuar la construcción de la represa, para llevar tranquilidad y esperanza a todo el pueblo santacruceño”, expresó.

En el mes de enero, “seguramente se empezará a reactivar la obra”, indicó Jairo Guzmán. En la foto, en su recorrida por la obra semanas atrás.

Consultado sobre los plazos para el regreso de la actividad, Guzmán sostuvo que la firma representa un paso decisivo dentro del proceso administrativo necesario para reanudar los trabajos. En ese sentido, estimó que la reactivación podría concretarse en los primeros días de enero.

“Creemos que dentro de muy poco tiempo, calculo que en los primeros días del mes de enero, seguramente se empezará a reactivar la obra“, indicó. No obstante, aclaró que todavía deben completarse algunos trámites administrativos por parte del sindicato y del Ministerio de Economía de la Nación.

El rol del Gobierno nacional

Durante la entrevista, Guzmán destacó la intervención del Gobierno nacional en las gestiones que permitieron alcanzar el acuerdo y señaló que el presidente Javier Milei trabajó junto con el equipo del Ministerio de Economía para avanzar en una resolución. “Estamos contentos porque es una decisión del Gobierno nacional“, afirmó.

Sin embargo, cuestionó la participación de funcionarios del Gobierno provincial en el acto de firma. Según planteó, el convenio no fue suscripto entre la Provincia y la UTE, sino entre el sindicato y la empresa, con la intervención de áreas nacionales como veedoras.

“Desconozco por qué vinieron tantos funcionarios del Gobierno provincial, porque esto no es un convenio entre Provincia y la UTE, sino un convenio que se está firmando entre la UOCRA y la empresa”, manifestó.

Jairo Guzmán, Wang Mingyi, gerente general de la obra hidroeléctrica, y He Zhao, este jueves en el marco de la firma del acuerdo entre la Uocra y la UTE.

En esa línea, consideró que hubo una utilización política del acontecimiento por parte de la administración santacruceña. “Hay una utilización política que también hace el Gobierno provincial“, sostuvo.

De todos modos, remarcó que el aspecto central es la posibilidad de recuperar los puestos de trabajo y avanzar con una obra que genera expectativas en numerosas familias de Santa Cruz.

Los cuestionamientos a Vidal

Otro de los temas abordados fue su vínculo con el gobernador Claudio Vidal, con quien coincidió durante la actividad. El diputado indicó que solamente lo saludó y aseguró que no mantuvieron conversaciones sobre el futuro de la provincia.

“Yo he intentado muchas veces mantener un diálogo, obviamente que, como mucha gente lo ha expresado, es un gobernador que no tiene diálogo“, expresó.

Además, cuestionó la posibilidad de construir acuerdos con la actual administración provincial y sostuvo que existen diferencias de fondo en materia económica y política.

“El gobernador tiene una mirada que atrasa, que aleja las inversiones, que espanta toda posibilidad de generación de empleo“, afirmó. Y agregó que resulta difícil trabajar con dirigentes que tienen una visión opuesta a la de su espacio político.

El diputado nacional Jairo Guzmán reunido con autoridades nacionales, de las empresas que construyen las obras.

Al ser consultado sobre el presente y los objetivos de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Guzmán señaló que el partido trabaja en la construcción de una estructura política con proyección electoral. “Está construyendo una fuerza política sólida para reemplazar este gobierno y reactivar la economía de la provincia, que tanta falta le hace“, aseguró.

La visita del Papa a la Argentina

Por último, el legislador se refirió a la visita del Papa y consideró que se trata de un acontecimiento histórico para el país. Si bien aclaró que no profesa la fe católica, destacó la importancia institucional de la llegada del pontífice. “Creo que es muy importante, es histórica, la visita del Papa a la Argentina“, manifestó.

En cuanto a sus expectativas, expresó que espera que el encuentro contribuya a fortalecer valores vinculados con la familia, la vida y la propiedad privada. “Esperemos que esto también colabore en la construcción de un país que defienda los valores de la familia, los valores de la vida, de la propiedad privada, que son valores judeocristianos tan importantes que fundaron nuestra nación”, concluyó.