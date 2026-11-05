REACTIVACIÓN DE LAS REPRESAS SOBRE EL RÍO SANTA CRUZ

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La represa hidroeléctrica La Barrancosa comenzó a reactivar sus trabajos en Santa Cruz, marcando un nuevo paso para uno de los proyectos de infraestructura energética más importantes de la Patagonia.

El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, confirmó los avances de las gestiones que viene realizando junto al Gobierno Nacional para recuperar la actividad en las represas sobre el río Santa Cruz, con especial atención en garantizar la continuidad de La Barrancosa.

El legislador mantuvo reuniones de trabajo con integrantes del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, además de participar de instancias vinculadas a la evaluación del proyecto junto a representantes de los bancos chinos que financian la construcción.

Jairo Guzmán, semanas atrás cuando visitó la obra de las represas hidroeléctricas.

Uno de los principales objetivos de estas gestiones es garantizar el respaldo financiero necesario para sostener la actividad y evitar nuevas interrupciones.

Los números de una obra histórica

El complejo hidroeléctrico contempla dos grandes aprovechamientos:

– La Barrancosa: alcanza aproximadamente un 42% de avance y comenzó a recuperar su actividad.

–Cóndor Cliff: registra aproximadamente un 20% de avance y todavía espera la reanudación de sus trabajos.

– Línea de Extra Alta Tensión: registra un 8% de ejecución.

– Avance general del complejo: aproximadamente 27%.

En materia de financiamiento, durante agosto de 2026 se concretó un desembolso de $45.000 millones a favor de la empresa constructora Gezhouba, correspondiente a una primera etapa de los recursos destinados a recuperar la actividad.

La represa La Barrancosa cuenta actualmente con un avance del 42%.

Además, en enero de 2026 habían ingresado USD 150 millones provenientes del financiamiento de los bancos chinos, en el marco de los acuerdos para garantizar la continuidad del emprendimiento.

Trabajo para los santacruceños

Otro de los puntos centrales de la reactivación es la recuperación del empleo. Actualmente, más de 200 trabajadores se encuentran vinculados a las tareas de las represas, mientras que las estimaciones del proceso de reactivación contemplan la posibilidad de reincorporar alrededor de 1.800 trabajadores directos y generar unos 2.200 puestos de trabajo indirectos.

En este escenario, también se encuentra sobre la mesa la aplicación de la Ley Provincial 90/10, que establece prioridad para la contratación de mano de obra santacruceña.

Guzmán, por su parte, anticipó que trabaja en la organización de mesas de diálogo con representantes chinos y sectores gremiales para abordar la incorporación de personal y las condiciones necesarias para sostener el ritmo de construcción.

Una inversión estratégica

Las represas fueron adjudicadas originalmente en 2013 a una unión transitoria de empresas integrada por China Gezhouba, Electroingeniería —actualmente Eling Energía— e Hidrocuyo.

Las tareas comenzarán a reactivarse de manera paulatina.

El proyecto contempla dos centrales hidroeléctricas destinadas a incorporar generación de energía al sistema nacional y fortalecer la infraestructura energética argentina.

La construcción había quedado paralizada en diciembre de 2023, dejando a miles de trabajadores sin continuidad laboral.

Ahora, con el comienzo de la reactivación de La Barrancosa, el avance de las gestiones nacionales y la coordinación con los sectores involucrados, se busca consolidar una nueva etapa de ejecución. El desafío será extender este proceso también a Cóndor Cliff.

Desde su banca en el Congreso Nacional, Jairo Guzmán impulsa las gestiones ante el Gobierno Nacional para que Santa Cruz recupere una obra estratégica que representa inversión, infraestructura, generación de energía y oportunidades laborales.

La Barrancosa vuelve a ponerse en marcha. Ahora, el objetivo es que la reactivación alcance también a Cóndor Cliff y se traduzca en más trabajo y desarrollo para Santa Cruz.