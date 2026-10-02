Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el programa económico del Gobierno durante una exposición en la Argentina Week, que se desarrolla en París, y remarcó que el equilibrio fiscal ocupa un lugar central en la estrategia de la administración de Javier Milei.

La presentación tuvo lugar en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el funcionario presentó los resultados que el Gobierno atribuye a sus reformas y expuso sobre las oportunidades de inversión que ofrece el país.

Los cuatro pilares del programa

Sturzenegger organizó su presentación alrededor de cuatro ejes: equilibrio fiscal, desregulación, respeto por la propiedad privada y apertura comercial.

Al referirse a las cuentas públicas, sostuvo que Argentina integra el grupo de cinco países con más de 10 millones de habitantes que mantienen superávit. Según explicó, el resultado se alcanzó con una reducción del gasto superior a cinco puntos del PBI y sin aumentos de impuestos.

“Para el Presidente es innegociable”, afirmó al referirse al equilibrio fiscal.

El ministro también destacó el desempeño de las exportaciones. “Después de 12 años de estancamiento, Argentina volvió a crecer, y lo más interesante es que ese crecimiento lo lideran las exportaciones”, señaló.

Según los datos que presentó, las ventas externas avanzan a un ritmo cinco veces superior al del Producto Interno Bruto (PBI).

Inversiones en energía y minería

Otro de los ejes de la exposición fue la llegada de capitales a sectores estratégicos. Sturzenegger vinculó el impulso de la actividad energética con modificaciones en el marco regulatorio de los hidrocarburos y destacó también los cambios aplicados al sector minero.

En ese contexto, cobró protagonismo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con los datos presentados durante el evento, fueron aprobados hasta el momento 23 proyectos por USD 53.382 millones.

Petróleo y gas concentran siete iniciativas por USD 31.184 millones, mientras que la minería reúne 12 proyectos por USD 21.148 millones.

En minería, la empresa Eramet confirmó su intención de solicitar el ingreso al RIGI para ampliar su proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta, con una inversión potencial de unos USD 350 millones.

Las desregulaciones

En otro tramo de su exposición, Sturzenegger repasó las medidas de desregulación implementadas desde el inicio de la gestión y aseguró que ya se realizaron unas 17.000 modificaciones.

Entre ellas mencionó la habilitación de internet satelital, la autorización para importar maquinaria usada destinada a actividades como minería, perforación y producción agropecuaria, y cambios en las operaciones del mercado de capitales.

La apertura comercial completó los ejes planteados por el funcionario. En ese marco, la agenda de la Argentina Week incluye para este viernes un encuentro dedicado a las oportunidades vinculadas con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.