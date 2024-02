Por Gustavo Argañaraz y Janina Ramos

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dio muestras que el desarrollo y sostenimiento productivo de YCRT -única mina estatal de carbón de Argentina- es una de las prioridades de su gestión, a pesar que el emprendimiento minero se encuentra bajo la esfera del Gobierno nacional.

Entre los antecedentes, se recuerda la visita del presidente Javier Milei a Río Gallegos, aquél 5 de enero pasado. Vidal le dio la bienvenida con una carpeta en mano: “Urgente YCRT” para poner en conocimiento cuál es la estrategia productiva de los trabajadores. Luego, los diputados nacionales que responden al Gobernador pidieron sacar a la empresa de las estatales a privatizar cuando Ley Ómnibus todavía se trataba en el Congreso. Ahora, desde Luz y Fuerza (Seccional Cuenca Carbonífera) precisaron que el Gobernador tuvo un rol protagónico para abrir el debate de la última semana entre la Intervención y los sindicatos por las diferencias salariales.

En este escenario de respaldo de Provincia a la puesta en marcha de YCRT, la llegada del interventor Thierry Decoud fue nuevamente deslizada en la última mesa de trabajo en Buenos Aires. El sostenimiento de la paz social es clave para facilitar el desembarco.

Thierry Decoud, interventor YCRT.

Desde la compañía precisaron a La Opinión Austral que el viaje se programó semanas atrás y está prevista la llegada conjunta de los referentes de los equipos de cada área con el objetivo de conocer los equipos y el yacimiento minero estatal. Además, se confirmó que se planifica una reunión con el Gobernador de Santa Cruz.

Yacimiento

“Se cayó la Ley Ómnibus y no hay certezas de lo que va a pasar, hay una gran incertidumbre en el yacimiento y en todo el país, no sabes realmente que es lo que va a pasar”, dijo a La Opinión Austral, Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza, seccional Cuenca Carbonífera.

En esta línea observó que en los encuentros realizados el pasado jueves y viernes la intervención a cargo de Thierry Decoud se deslizó que tienen planificado que el próximo encuentro se realice en Santa Cruz por lo que se estima que en los próximas dos semanas podría concretarse esa mesa de trabajo.

“Es positivo que venga al yacimiento, si no lo conoce, luego no pueden debatir con propiedad”; “tiene que conocer que implica cruzar la boca de mina y los riegos que implica. No es fácil sacar adelante la empresa, pero esto lo tiene que palpar el interventor caso contrario se administra desde el desconocimiento”, subrayó el dirigente y pidió que “hable con la gente, que sepan el costo de vida que tenemos y que somos una empresa que apuesta al desarrollo energético, además que estamos situados solamente a 30 kilómetros del límite con Chile”.

Más adelante, ratificó a LOA que “lo único que se escuchó es que se debe extraer el carbón, trasladarlo a Punta Loyola y venderlo, que de esa manera puede ser una empresa sustentable”, ” respecto a las partidas presupuestarias tampoco hay claridad por que Javier Milei un día dice que se cerrarán las estatales o que se van a privatizar. Es sólo incertidumbre”.

Asimismo, no descartó que “habrá más ajuste, no lo descartamos y somos conscientes que en Argentina puede suceder cualquier cosa. No tenemos claridad por dónde vendrá pero habrá más ajustes, las experiencias de los últimos años fueron duras”, recordó.

¿Cómo está la relación con Provincia?, consultó La Opinión Austral. “Estuvo la mano del gobernador Claudio Vidal para solucionar los problemas que tuvimos desde el inicio de esta gestión, él intercedió con Nación para que haya diálogo. Hay respaldo a YCRT y a los trabajadores“.

En estas misma sintonía, ATE Santa Cruz convocó a una asamblea a las 8:00 de hoy para debatir la propuesta traída desde Buenos Aires que recompone los descuentos salariales que iban hasta un 40% . Idéntica actividad se anunció desde La Fraternidad, pero el debate será a las 14:00.

Por lo pronto, desde la Cuenca Carbonífera advierten que hay incertidumbre, pero se destacó la negociación de los gremios ante la Intervención de YCRT en defensa de los salarios en un escenario de intransigencia. Mientras tanto, hoy y mañana los sindicatos avanzarán en asambleas y serán las bases las que definirán si la propuesta salarial definida la última semana es aceptada o rechazada.