El diputado nacional Máximo Kirchner brindó una extensa entrevista en el programa “Mirá quién vino” de Futurock FM, conducido por Julia Mengolini, donde abordó la interna del peronismo, la situación política del país y lanzó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei.

Durante la conversación, el dirigente de La Cámpora realizó una autocrítica sobre el desempeño del peronismo en los últimos años, defendió el liderazgo político de Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó las políticas económicas del oficialismo libertario y negó que su agrupación sea un obstáculo para la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La crisis interna del peronismo

El legislador de Unión por la Patria reconoció que el peronismo atraviesa un momento de reorganización política y admitió errores en la estrategia electoral y en la construcción de propuestas durante los últimos años.

En ese sentido, sostuvo que dentro del espacio aún falta un debate profundo sobre las decisiones tomadas durante el gobierno del Frente de Todos. “Si queremos obviar las cosas de los análisis para que los análisis nos cierren, me parece bárbaro, pero no lo recomiendo como ejercicio. Yo no escucho mucha autocrítica económica, sino otra”, remarcó.

En ese marco, admitió que durante la gestión de Alberto Fernández muchas de las disputas políticas que el electorado esperaba no se dieron. “Si le prometés a la gente que vas a dar todas las peleas y no das ninguna, el Frente de Todos no estuvo a la altura de las circunstancias”, reconoció.

“Todos quieren los votos de Cristina pero no las cicatrices” Maximo Kirchner

Durante la entrevista, Máximo Kirchner defendió el rol político de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó a sectores del propio peronismo que —según su visión— buscan capitalizar su liderazgo electoral sin asumir los costos políticos que implicó su gobierno y su enfrentamiento con sectores de poder.

“Todos quieren los votos de Cristina pero no las cicatrices”, lanzó el diputado.

La frase apuntó a dirigentes que, según Kirchner, intentan tomar distancia del kirchnerismo en momentos de conflicto político o judicial, pero al mismo tiempo buscan beneficiarse de su caudal electoral.

El líder de La Cámpora también vinculó la detención de la expresidenta con la crisis de conducción que atraviesa el peronismo. “Cristina está presa y la cantidad de votos que representa es existente. Es una proscripción que pega en el corazón del campo nacional y popular”, sostuvo.

A su entender, su “sustracción de la vida social y política” afecta la capacidad de representación del espacio opositor.

Rechazo a un frente amplio del peronismo para 2027

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el debate sobre la reorganización del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En las últimas semanas, distintos dirigentes plantearon la posibilidad de conformar un frente justicialista amplio para enfrentar al oficialismo libertario. Entre ellos, el exsenador Miguel Ángel Pichetto, quien incluso se reunió con Cristina Kirchner.

Sin embargo, Máximo Kirchner se mostró escéptico frente a esa propuesta. “Hablan de abrir el peronismo y se abrió tanto que dieron quórum para la reforma laboral. Había que tener más cuidado”, expresó.

Para el dirigente, la reorganización del espacio no puede hacerse sin orden político. “Se piensa que se puede ganar sin orden. La sociedad busca un grado de certeza”, señaló.

La Cámpora y la relación con Axel Kicillof

Otro de los puntos sensibles fue la relación entre La Cámpora y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en medio de tensiones por la conducción del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Kicillof durante la apertura de sesiones en el Congreso bonaerense. Fotos Martín Bonetto

Kirchner negó que su agrupación esté intentando obstaculizar la gestión provincial. “Lo más fácil es agarrarse con La Cámpora. Los diputados y diputadas de La Cámpora votan como tienen que votar”, afirmó.

Además, aseguró que el espacio respaldó iniciativas impulsadas por el gobierno bonaerense como el desdoblamiento de las elecciones y el endeudamiento de la Provincia incluso cuando no estaba completamente de acuerdo.

Según el dirigente, responsabilizar a su organización de los conflictos internos es una forma de evitar debates más profundos. “Hay mucha pereza, no hay ganas de pensar ni de discutir”, sostuvo.

Críticas al gobierno de Javier Milei

El diputado bonaerence aseguró que las ideas del gobierno de Javier Milei “son malas para la mayoría”

El legislador bonaerence también apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei, a la que acusó de impulsar políticas que perjudican a amplios sectores sociales.

“Es grave lo que está sucediendo. No solo es un presente oprobioso sino un futuro poco venturoso”, advirtió.

El diputado explicó que su oposición al gobierno no responde a cuestiones personales, sino a una diferencia ideológica con el modelo económico libertario. “Yo discuto sus ideas no porque sean de Milei, sino porque son malas para la mayoría”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que las principales víctimas del modelo económico actual son los trabajadores y las familias. “Las víctimas son las personas que pierden el trabajo, las que no llegan a fin de mes y las que no tienen perspectiva de futuro”, expresó.

Litio, Ley de Glaciares y el debate por los recursos naturales

Uno de los pasajes más extensos de la entrevista estuvo dedicado a la discusión sobre los recursos naturales, el desarrollo del litio y los cambios regulatorios impulsados por el gobierno.

En este sentido, apuntó que “hemos discutido el tema del litio y las flexibilizaciones ambientales – como la explotación minera y la posible modificación de la Ley de Glaciares– a partir del acuerdo con el FMI” y aseguró que “este es un gobierno desinteresado en cuidar los intereses nacionales”.

Según explicó, existe el riesgo de repetir errores del pasado en la explotación de recursos estratégicos. Como ejemplo mencionó el caso del yacimiento Loma La Lata, en Neuquén, que —según su visión— fue sobreexplotado en décadas anteriores. “La experiencia nos obliga a tener mayor creatividad. No quiere decir que se puede hacer todo lo que uno quiere con los recursos”, señaló.

También cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que podría debilitar la capacidad del Estado para defender intereses nacionales. “Cuando eso pase y los contratos se firmen bajo jurisdicción extranjera vamos a perder siempre”, advirtió.

PyMES, desarrollo productivo y economías extractivas

Por otra parte, reivindicó el modelo productivo impulsado durante los gobiernos kirchneristas, al que vinculó con el crecimiento de pequeñas y medianas empresas al asegurar que “fuimos un proyecto político que creó una gran cantidad de PyMES en Argentina”, afirmó.

El dirigente planteó que la explotación de recursos naturales debe estar asociada al “valor agregado y con beneficios concretos para las comunidades cercanas a los yacimientos”, explicó.

Según su visión, las economías extractivas solo pueden ser sostenibles si mejoran la calidad de vida de las poblaciones locales.

Críticas a Mauricio Macri

En otro tramo de la entrevista, el diputado también cuestionó al expresidente Mauricio Macri, a quien responsabilizó por la actual situación económica del país.

“El responsable excluyente de la situación económica actual es Mauricio Macri”, aseguró.

Kirchner criticó especialmente el endeudamiento durante su gestión y afirmó que aún continúa influyendo en la política argentina.

Además, cuestionó su impulso a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una propuesta que genera fuerte debate en el fútbol argentino. “Es un niño caprichoso que quiere comprar Boca”, ironizó.

Federalismo y tensiones con gobernadores peronistas

Finalmente, el dirigente también apuntó contra algunos gobernadores peronistas que respaldaron la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

Kirchner sostuvo que el discurso del federalismo muchas veces encubre intereses provinciales que debilitan proyectos nacionales. “En la Argentina los que hablan de federalismo buscan provincialismo”, afirmó.

A su entender, dividir la representación política o sindical debilita la capacidad de negociación colectiva.

Pese a sus críticas al gobierno y a distintos sectores del peronismo, Máximo Kirchner insistió en que el debate político es necesario para reconstruir un proyecto nacional. “Estamos discutiendo, no poniéndole palos en la rueda a nadie. Yo quiero que al país le vaya bien”, concluyó.