Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro general de 72 horas en Santa Cruz, que se llevará adelante los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre.

La medida fue resuelta luego de que la reunión de paritaria central entre los representantes gremiales y el Gobierno provincial concluyera sin una propuesta de recomposición de haberes para los trabajadores estatales.

El resultado del encuentro profundizó el conflicto salarial entre el Ejecutivo y los sindicatos que representan a los empleados de la administración pública provincial. Ante la falta de una oferta concreta, ATE resolvió avanzar con una nueva medida de fuerza por tres jornadas consecutivas.

El paro se enmarca en el reclamo de actualización salarial de los trabajadores estatales, en un escenario de negociaciones paritarias que continúa sin alcanzar un acuerdo.

El contexto del conflicto

La medida de ATE se produce después de varias instancias de negociación sin avances concretos en materia de recomposición salarial.

Recientemente, desde ATE Santa Cruz se planteó que los estatales lograron acompañar la inflación mediante la cláusula gatillo, pero que ahora necesitan avanzar en un esquema de recuperación salarial adicional. Adelantaron que el gremio esperaba una recomposición del 6% para comenzar a discutir una recuperación de los ingresos.

El 29 de octubre se retomaron las negociaciones entre el Gobierno provincial y los gremios de Administración Central, Salud y Educación. Sin embargo, los encuentros finalizaron sin una nueva propuesta salarial.

El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, explicó que la Provincia atravesaba dificultades financieras, con ingresos que no mostraban una recuperación suficiente y gastos en crecimiento. También aclaró que continuaban vigentes los aumentos que ya habían sido acordados.

En los días previos a la nueva reunión, el gremio manifestó su disconformidad con el desarrollo de las negociaciones. La secretaria adjunta, Sandra Sutherland, reclamó una propuesta concreta y señaló que, según los cálculos del sindicato, los salarios habían quedado casi seis puntos por debajo de la inflación.

Este 10 de noviembre, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, destacó la continuidad de las mesas de negociación colectiva. La agenda contemplaba reuniones con Salud, Administración Central y Educación, además de la continuidad de las discusiones sectoriales.