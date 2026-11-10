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La Argentina reclamó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que se dicten medidas provisionales para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación busca impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en el área en disputa y evitar posibles daños irreversibles sobre los recursos naturales y el medio marino.

La delegación nacional estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy. Durante la exposición, el consejero legal de Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, Mario Oyarzábal, presentó los antecedentes de la controversia y los derechos soberanos comprometidos. Marcelo Kohen desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo, mientras que Nico Schrijver expuso sobre la urgencia de la intervención y los riesgos ambientales.

La presentación argentina en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Entre los argumentos, la representación argentina sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de los recursos naturales de un territorio cuya soberanía permanece en disputa y cuyo proceso de descolonización continúa pendiente ante las Naciones Unidas. También recordó que, desde 1965, la ONU reconoce la controversia y llama a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas.

En ese marco, la delegación hizo referencia a la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras se desarrolla el proceso de negociación. Además, señaló que la Argentina rechazó sistemáticamente las licencias británicas y que, en agosto de este año, reiteró su disposición al diálogo, aunque Londres desestimó la convocatoria.

“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, afirmó Oyarzábal. La Argentina también advirtió que el plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días, lo que obligaría al país a coordinar una respuesta ante un incidente derivado de una actividad que no autorizó.

El proyecto Sea Lion contempla 35 años de explotación, 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo. La presentación argentina apunta a que se suspendan preventivamente las actividades mientras se sustancia el arbitraje internacional.

La presentación había sido anticipada el lunes por la noche por el canciller Pablo Quirno, a través de su cuenta de X:

“Por primera vez en la historia la República Argentina se enfrentará al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el marco de la causa sagrada de Malvinas”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, destacó la conformación del equipo jurídico que representará al país y sostuvo que defenderá la posición argentina para que las compañías que participan del proyecto petrolero “no puedan extraer ni una gota de petróleo argentino”. También afirmó que el presidente Javier Milei “ha conseguido elevar esta causa ante el mundo como nunca antes en la historia” y remarcó: “Las Malvinas son argentinas, por derecho y por historia”.

Posteriormente a la presentación argentina, fue el turno de la exposición del Reino Unido. La segunda y última ronda será este miércoles 11: la Argentina expondrá de 6:30 a 8:00, mientras que el Reino Unido lo hará de 13:30 a 15:00.

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