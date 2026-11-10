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La multitudinaria misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles dejó una controversia que provocó malestar en ámbitos eclesiásticos por los privilegios concedidos a celebridades, políticos y empresarios frente a miles de fieles que participaron de la celebración.

Mientras argentinos llegados desde distintos puntos del país hicieron largas filas y soportaron altas temperaturas para participar del encuentro con el Pontífice, un grupo de invitados especiales tuvo acceso a sectores exclusivos, con comodidades y servicios diferenciados.

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la carpa vip.

La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad, austeridad y cercanía con los más necesitados que caracteriza al Papa.

La controversia tomó mayor dimensión cuando comenzaron a conocerse testimonios de participantes, voluntarios y periodistas sobre la existencia de espacios reservados con comida, bebidas y protección frente al sol, mientras numerosos fieles, religiosos y adultos mayores permanecían durante horas a la intemperie.

Flor de la V y su pareja tuvieron acceso a las primeras filas para ver el discurso del papa en el monumento de los españoles.

En ese contexto, surgieron interrogantes sobre la participación de la Casa Rosada, con Mara Gorini al frente de la organización, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la productora DF Entertainment, involucrada en la contratación de servicios para el evento.

Famosos, catering y lugares privilegiados

El periodista Eduardo Feinmann confirmó públicamente que durante la celebración existió un sector VIP con comida y que entre los asistentes se encontraban personalidades del espectáculo y los medios de comunicación.

Según su relato, estuvieron Pampita, Valeria Mazza, Flor de la V, Yanina Latorre y Analía Franchín, entre otras figuras. Feinmann atribuyó las invitaciones de ese grupo al Gobierno porteño, aunque posteriormente circularon versiones que señalaron a funcionarios nacionales como responsables de la distribución de determinados accesos.

Todo el catering especial para los invitados a la carpa vip que armó el Gobierno.

La propia Yanina Latorre describió las condiciones de ingreso al espacio reservado y contó que su chofer la dejó directamente en la entrada del sector VIP. También explicó que las invitaciones incluían indicaciones sobre la vestimenta y que los asistentes debían cumplir determinadas pautas protocolares.

En su reconstrucción mencionó la presencia de Zulemita Menem, Zulema Yoma, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y otras personalidades de la política y el espectáculo.

La modelo e influencer Angie Landaburu también publicó fotografías desde el sector VIP, imágenes que contribuyeron a visibilizar las condiciones diferenciadas de acceso y permanencia de los invitados especiales durante la celebración religiosa.

Los relatos sobre el catering y las comodidades de los invitados provocaron reacciones críticas en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron que una celebración religiosa multitudinaria hubiera incorporado una estructura diferenciada para personalidades públicas.

Más invitados especiales en la carpa VIP.

El periodista Nacho Otero expresó uno de los cuestionamientos más directos: “Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para ‘celebridades’ con asientos y ‘dress code’ en la misa de hoy y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores”.

La publicación fue difundida también por la escritora Claudia Piñeiro y sintetizó una de las principales objeciones: la contradicción entre las condiciones de acceso de los invitados especiales y las dificultades que atravesaron quienes participaron de la celebración sin privilegios.

La indignación de los voluntarios: horas de servicio y lejos del altar

El malestar también alcanzó a quienes colaboraron con la organización de la misa y dedicaron largas horas de trabajo voluntario para garantizar el desarrollo de la celebración.

Uno de ellos expresó públicamente su indignación en X al comparar las condiciones de los colaboradores con las de las celebridades que ocuparon los sectores preferenciales.

“Chicos me enerva un poco ver a Pampita, Yanina Latorre, Analia franchin y todo el falluterio sentadito a 3 metros del papa cuando los voluntarios que estamos sirviendo desde las 20 hrs de anoche debíamos ver la misa parados tras la valla a 2.3 km del altar. Siempre lo mismo”, escribió.

El testimonio reflejó el contraste que atravesó la polémica: mientras algunos invitados accedieron a ubicaciones cercanas al altar y espacios acondicionados, personas que participaron directamente en las tareas de asistencia y organización debieron seguir la ceremonia desde sectores alejados.

La queja del voluntario también introdujo un elemento particularmente sensible para la Iglesia: el reconocimiento a quienes prestaron servicio durante la visita papal frente a las ventajas concedidas a figuras públicas que asistieron en calidad de invitados.

La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en el catering o las carpas para extenderse a los criterios utilizados para establecer prioridades dentro de una celebración religiosa que convocó a miles de personas.

Quién confeccionó las listas de invitados

La discusión también se trasladó al terreno político cuando comenzaron a circular versiones contradictorias sobre quién había autorizado los ingresos preferenciales.

El periodista Gonzalo Prado sostuvo que las invitaciones dependían de organismos nacionales y que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora encargada de emitir los códigos QR.

Según su reconstrucción, el Gobierno porteño disponía de un cupo de 250 invitaciones destinadas a funcionarios del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, comunas y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Carolina “Pampita” Ardohaim, Valeria Mazza y su marido Fernando Gravier, Flor de la V y su esposo.

Prado afirmó que esos listados debían remitirse a Nación y que las invitaciones a determinadas celebridades también estaban sujetas a la intervención de las autoridades nacionales.

Las afirmaciones abrieron un contrapunto con la versión de Feinmann, quien atribuyó al Gobierno de la Ciudad las invitaciones a figuras del espectáculo.

La controversia alcanzó además a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de versiones contrapuestas sobre la recepción de su acreditación. Mientras la vicepresidenta sostuvo que no había recibido el código QR necesario para ingresar, desde la Casa Rosada se afirmó que se le había enviado la correspondiente convocatoria.

El episodio volvió a exponer las diferencias políticas dentro del oficialismo y sumó interrogantes sobre los criterios utilizados para distribuir los accesos a una celebración de carácter religioso.

Los empresarios que financiaron la visita y los espacios reservados

La existencia de sectores exclusivos no se limitó a las figuras del espectáculo y la política. Entre los asistentes mencionados en los espacios preferenciales también aparecieron el empresario José Luis Manzano y el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

En paralelo, las informaciones sobre la organización de la visita identificaron a un grupo reducido de empresarios que habrían tenido previsto un encuentro privado y breve con León XIV después de la misa, en una carpa cercana al altar.

Entre los nombres mencionados figuraron José Luis Manzano, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y los hermanos Marcos y Alejandro Bulgheroni.

De acuerdo con versiones periodísticas atribuidas a fuentes de la Conferencia Episcopal Argentina, esos empresarios estuvieron vinculados con el financiamiento de actividades relacionadas con la visita papal.

La influencer Angie Landaburu mostró el interior de la carpa en redes.

Manzano fue señalado como uno de los principales aportantes a través de sus empresas vinculadas con el sector energético, mientras que Vila, Eurnekian y los Bulgheroni también aparecieron entre los empresarios asociados al respaldo económico de la organización.

Sin embargo, la información disponible no permite establecer que todos ellos hayan utilizado los mismos sectores VIP destinados a celebridades ni confirmar que el encuentro privado previsto con el Pontífice finalmente se concretara.

La diferenciación entre los espacios destinados a patrocinadores, autoridades y figuras del espectáculo constituye otro de los aspectos sobre los que surgieron interrogantes acerca de la organización de la ceremonia.

La contratación de DF Entertainment y los $8.690 millones

La polémica por los espacios VIP se produjo después de que Noticias Argentinas informara, el 24 de octubre, sobre los cuestionamientos a la contratación de DF Entertainment para la producción de actividades vinculadas con la visita papal.

En aquella oportunidad, la periodista de Radio Rivadavia Camila Dolabjian advirtió sobre el procedimiento de contratación directa y los montos involucrados.

“Se armó revuelo por la adjudicación, no por licitación sino por compra directa a una empresa del armado de la visita del Papa León XIV”, señaló entonces la periodista.

De acuerdo con la documentación del portal COMPR.AR examinada en esa cobertura, DF Entertainment S.A. había presentado una oferta por $8.690 millones para servicios de producción y coordinación general del evento.

El procedimiento fue identificado con el número 79-0012-CDI26, bajo la órbita administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La existencia de esa oferta, equivalente entonces a aproximadamente US$5,6 millones, no constituye por sí misma una adjudicación definitiva ni permite determinar si el presupuesto incluía las carpas VIP, el catering o los servicios destinados a invitados especiales.

Tampoco permite establecer quién financió específicamente esas prestaciones ni qué organismo autorizó su instalación.

Esos interrogantes adquirieron nueva relevancia después de la misa, cuando los testimonios sobre los espacios reservados pusieron bajo discusión la utilización de recursos y los criterios de organización de un acontecimiento religioso de alcance nacional.

El contraste entre el mensaje papal y los privilegios

Más allá de las responsabilidades administrativas, la controversia dejó planteada una discusión sobre el significado de los privilegios en una ceremonia encabezada por el máximo representante de la Iglesia católica.

La presencia de celebridades en sectores acondicionados, las fotografías difundidas desde los espacios VIP y los testimonios de voluntarios que siguieron la misa desde lugares alejados alimentaron cuestionamientos sobre las prioridades de la organización.

El malestar atribuido a sectores eclesiásticos se concentró precisamente en ese contraste: una celebración convocada alrededor de un mensaje de humildad y cercanía con los fieles terminó atravesada por una discusión sobre accesos preferenciales, comodidades y diferencias de trato.

Las versiones contrapuestas sobre la confección de las listas, la intervención de organismos nacionales y porteños y el papel de la productora dejaron pendientes explicaciones sobre quién decidió la distribución de los espacios exclusivos.

La misa de León XIV reunió a miles de argentinos alrededor de una celebración religiosa histórica, pero la controversia por las carpas de la denominada “casta VIP” abrió un debate que excedió a los invitados famosos y alcanzó a los responsables políticos y organizativos del acontecimiento.