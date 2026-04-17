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Este viernes, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) desalojó el edificio del CPE (Consejo Provincial de Educación), luego de la toma realizada el miércoles en el marco del plan de lucha por pedido de aumento salarial, pero también en reclamo de situaciones laborales, lo que se vio profundizado por la detención de dos sindicalistas en la localidad de Las Heras.

Al respecto, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos del CPE, María Emilia Beltrán habló con La Opinión Austral de la denuncia penal realizada en el juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos.

“La toma inició el miércoles por la mañana, muy temprano, ya la gente que ingresaba a las 8 de la mañana no pudo ingresar, a los pocos que habían ingresado los invitaron a retirarse y, a partir de ahí, las medidas se fueron recrudeciendo y no había manera de que liberaran el edificio”, comenzó explicando la abogada.

María Emilia Beltrán, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del CPE. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, señaló: “Hay una denuncia iniciada y una denuncia ampliada porque la toma que habría iniciado supuestamente pacífica, ustedes verán cómo tenemos el frente del edificio y los agujeros en la calle, por lo que de pacífica tal vez es opinable”.

La Subsecretaria de Asuntos Jurídicos del CPE explicó los pasos a seguir. “De momento hay una causa que está en el Juzgado de Instrucción 3 y están llevando adelante medidas de verificación, de constatación del estado, los desperfectos que se han encontrado, y con el correr de los días y cómo vayamos retomando la actividad, podremos detectar si hay algún faltante o alguna cuestión más que mencionar, porque hay mucha documentación sensible a mano”.

El edificio estuvo custodiado por la policía mientras se realizaban las tareas de limpieza. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego, expresó: “Por lo que hemos visto, el movimiento más fuerte fue en planta baja. En el primer piso se nota que hubo actividad y no es tan notorio en el último piso, pero también han estado en todo el edificio”. “No solo ATE porque habrán visto en las publicaciones de los medios y la conferencia de prensa que realizaron y las publicaciones de redes sociales, también estaba ADOSAC, estaba el frente sindical, judiciales, SOEM, estuvieron todos”.

La funcionaria brindó más detalles de lo ocurrido. “No podemos hablar todavía de cosas que están en proceso de verificación. Invitaron a retirarse a todo el mundo y vino una consigna policial que estuvo intentando mediar y estuvieron verificando cómo se encontraban las cosas, pero no podemos hablar todavía de cosas que están manejando el juzgado de instrucción”. Y finalmente, sostuvo: “Tuvimos problemas en las puertas, picaportes, más que las cuestiones de acceso. Eso es lo principal”.

La palabra de ATE

Por su parte, la tarde de este viernes, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz informaron los resultados de la reciente reunión mantenida con autoridades del Gobierno Provincial en el marco del conflicto que atraviesa el sector educativo.

El secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, destacó que como resultado del encuentro “se lograron resolver de forma inmediata todas las reincorporaciones de trabajadores y trabajadoras, así como el desbloqueo de cuentas que se encontraban afectadas”.

ATE Santa Cruz ratificó la medida de fuerza de 72 horas convocada para los días martes, miércoles y jueves de la próxima semana.

Luego, dijo que estos avances representan una respuesta concreta a reclamos urgentes que venían sosteniendo los trabajadores del sector.

Asimismo, comentó que se abordaron problemáticas laborales específicas, entre ellas los procesos de reencasillamiento y la necesidad de garantizar estabilidad laboral, puntos fundamentales para mejorar las condiciones de trabajo en el ámbito educativo.

En otro orden, Carlos Garzón remarcó que el sindicato continúa trabajando activamente en la gran cantidad de casos de “violencia laboral” aún sin resolución en distintas instituciones educativas de la provincia. “Este es un eje central para nuestra organización, ya que impacta directamente en el ambiente laboral y en la salud de nuestros compañeros y compañeras”, afirmó.

En este contexto, ATE Santa Cruz ratificó la medida de fuerza de 72 horas convocada para los días martes, miércoles y jueves de la próxima semana, en el marco de la continuidad del plan de lucha. El reclamo principal sigue siendo la apertura de paritarias salariales para todos los sectores.

“Los avances logrados demuestran que la organización y la lucha dan resultados. Por eso vamos a seguir firmes, defendiendo los derechos de cada trabajador y trabajadora”, concluyó el dirigente.