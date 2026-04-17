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El diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, afirmó que no resulta viable implementar un sistema de peajes en las rutas de Santa Cruz, en el marco del nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional que habilita a las jurisdicciones a concesionar tramos de rutas nacionales.

El planteo lo realizó tras participar de la presentación del Plan Invernal 2026 de Vialidad Nacional y en diálogo exclusivo con La Opinión Austral, donde analizó tanto la situación de la infraestructura vial como las condiciones económicas que atraviesa Santa Cruz.

“La rentabilidad en la Patagonia es baja” Jairo Guzmán, diputado de LLA

Guzmán sostuvo que el principal obstáculo para avanzar con un sistema de concesiones con peajes en Santa Cruz es la falta de rentabilidad para el sector privado.

Explicó que la baja densidad de tránsito en las rutas patagónicas limita la posibilidad de recuperar inversiones a través del cobro de tarifas, lo que desalienta la participación de empresas.

“El mercado evalúa si es rentable o no, y en la Patagonia es poco probable que haya inversiones privadas en rutas”, señaló.

Jairo Guzmán, diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese sentido, remarcó que el propio Gobierno nacional ya contempla este escenario y prevé mantener la presencia estatal en aquellos territorios donde el esquema privado no resulte viable.

El nuevo esquema nacional y su impacto en la provincia

El análisis del diputado se da en el contexto del Decreto 253/2026, que delega en provincias como Santa Cruz la facultad de concesionar rutas nacionales mediante el cobro de peajes.

La normativa busca descentralizar la gestión vial y permitir que las jurisdicciones locales administren, mantengan y eventualmente liciten tramos de rutas.

Sin embargo, Guzmán marcó diferencias entre la intención del Gobierno y la realidad provincial.

Presentación del Plan Invernal 2026 en la rutas de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Consideró que, en el caso de Santa Cruz, las condiciones económicas actuales impiden avanzar en ese sentido, tanto por la falta de inversión privada como por las limitaciones del propio Estado provincial.

“No es el momento para que la provincia asuma más responsabilidades”

El legislador fue más allá y advirtió que la provincia no está en condiciones de asumir la gestión de rutas nacionales.

“Sería un error que Santa Cruz se haga cargo de rutas en este contexto”, afirmó, al señalar que existen otras prioridades urgentes como la situación de hospitales, comisarías y escuelas.

En ese marco, planteó que el Estado nacional debe continuar teniendo un rol central en el mantenimiento de la infraestructura vial en la provincia.

El vínculo con el Plan Invernal 2026

Guzmán relacionó este debate con la presentación del Plan Invernal 2026, donde se confirmó una inversión nacional de 22.000 millones de pesos para el mantenimiento de rutas durante la temporada fría.

El plan prevé que Vialidad Nacional transfiera la operación a Vialidad Provincial, con tareas que incluyen despeje de nieve, riego antihielo y asistencia en emergencias.

También participan organismos como la Agencia Provincial de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y el sistema de salud, que se articulan ante eventos climáticos o siniestros.

Inversión estatal y control de ejecución

El diputado valoró el aumento del presupuesto destinado al plan, pero insistió en la necesidad de garantizar controles sobre su ejecución.

Sostuvo que Vialidad Nacional debe supervisar el trabajo de Vialidad Provincial para asegurar que los recursos se traduzcan en mejoras concretas en las rutas.

Además, recordó que el deterioro de la red vial en Santa Cruz responde a problemas acumulados durante años, lo que exige una estrategia sostenida en el tiempo.

Un modelo que no se ajusta a Santa Cruz

El planteo de Guzmán deja en evidencia las dificultades de aplicar un modelo uniforme de concesiones en todo el país.

Mientras en otras provincias con mayor tránsito el sistema de peajes puede resultar viable, en Santa Cruz la ecuación económica y territorial presenta obstáculos estructurales.

En ese escenario, el diputado insistió en que la solución debe contemplar las particularidades de la región y mantener el acompañamiento del Estado nacional.