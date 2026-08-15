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La crisis que golpea a Autofarma y sus trabajadores en Santa Cruz y Tierra del Fuego vuelve a tener un nuevo capítulo.

En un comunicado de prensa, la empresa ratificó que llegó al fin de su existencia. Al mismo tiempo, exigió al Gobierno de Tierra del Fuego abonar lo adeudado para poder cumplir con sus 200 trabajadores y proveedores distribuidos en 17 sucursales en ambas provincias.

La Opinión Austral ya informó que la firma no puede vender ni trasladar su dominio porque está inhibida por la Justicia.

En tanto, este sábado, las farmacias entregaron medicamentos de alto costo únicamente de 12:00 a 14:00.

Qué dijo la empresa

En este escenario, Autofarma emitió un comunicado oficial: “Con enorme tristeza queremos comunicar que ha llegado al final de una etapa. Después de casi seis décadas formando parte de la vida de tantas comunidades, esta decisión representa el momento más difícil que nos ha tocado atravesar”.

Se indicó que no dejan de funcionar por falta de voluntad, de trabajo o de compromiso. Durante mucho tiempo hicieron todo lo posible para sostener las sucursales, preservar los puestos de trabajo y continuar brindando un servicio esencial. Pero la situación se volvió insostenible.

Dieron cuenta de que la falta de pago de las prestaciones realizadas a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) durante un período prolongado generó una situación financiera crítica.

Aseguraron que se sumó la imposibilidad de reponer stock y afrontar regularmente las obligaciones con las droguerías y demás proveedores indispensables para mantener la actividad. Esto provocó que hoy resulte imposible sostener el funcionamiento.

Autofarma del Pueblo, ubicada en avenida Kirchner 854 cerró recientemente. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El dinero que debería destinarse a reponer mercadería y mantener el servicio termina siendo necesario para afrontar obligaciones urgentes con trabajadores, proveedores y demás acreedores.

La cadena señaló que trabajó para encontrar alguna alternativa viable, pero no fue posible. Se les propuso un acuerdo para cancelar parte de la deuda de OSEF mediante una quita y pagos en cuotas.

Lamentablemente, la modalidad ofrecida por OSEF no garantizaba el pago de los salarios adeudados a los trabajadores ni la continuidad de Autofarma y sus sucursales. Por ese motivo no pudieron aceptarlo.

Solicitud de pago

“Hoy necesitamos decirlo con claridad: el Gobierno de Tierra del Fuego, a través de OSEF y el Ministerio de Salud, debe pagar lo que adeuda y hacerlo cuanto antes”, señaló la firma.

Advirtieron que esa deuda no representa solamente una obligación entre instituciones. Detrás de esos fondos hay trabajadores, familias, proveedores y una cadena de personas y empresas que durante años confiaron en la firma y que hoy también se encuentran afectadas. Cada día de demora agrava la situación de quienes trabajaron, entregaron mercadería y confiaron en la compañía.

Finalmente, precisaron que en este momento corresponde afrontar esta realidad con responsabilidad, preservar todo aquello que pueda ser preservado y exigir el cumplimiento de las obligaciones pendientes que resultan indispensables para que esta crisis no continúe profundizándose.