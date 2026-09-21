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El proyecto de reactivación ferroviaria que impulsa el Gobierno de Santa Cruz en la zona norte continúa avanzando con la inminente llegada de una locomotora que será incorporada a las próximas etapas de trabajo sobre el histórico corredor.

La unidad se sumará al proceso iniciado con la recuperación de la traza Jaramillo–Fitz Roy y a las distintas acciones técnicas que se vienen desarrollando con el objetivo de avanzar progresivamente en la recuperación ferroviaria de la región.

La llegada representa una nueva instancia dentro del proceso iniciado sobre el histórico ramal, después de los trabajos de reacondicionamiento de vías, los relevamientos técnicos y las primeras pruebas operativas realizadas durante este año.

El Gobernador Claudio Vidal junto a su equipo de Trabajo. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Se trata de una locomotora diésel-eléctrica ALCO RSD-35, serie DL-535, una unidad multipropósito equipada con seis ejes motrices. Tiene 14,92 metros de largo, 2,74 metros de ancho y 3,71 metros de altura, mientras que su peso en orden de marcha alcanza las 79,2 toneladas.

Su configuración contempla dos bogies de tres ejes motrices y una carga máxima de 13,2 toneladas por eje, característica prevista para su utilización en ramales y vías secundarias. La máquina cuenta además con una capacidad de 2.270 litros de combustible y responde a una línea de locomotoras ALCO que tuvo una extensa utilización dentro del sistema ferroviario argentino.

Recuperación del corredor completo

El proyecto tuvo durante 2026 uno de sus principales avances en el tramo Jaramillo–Fitz Roy, donde se llevaron adelante tareas de recuperación de la infraestructura ferroviaria y posteriormente comenzaron las pruebas técnicas sobre las vías.

En mayo, el Gobierno Provincial informó que la primera etapa presentaba un avance cercano al 90 por ciento y puso en funcionamiento un vehículo bivial especialmente adaptado para recorrer las vías y comprobar sus condiciones antes de la circulación de una locomotora.

El tren camino a la Provincia de Santa Cruz. FOTO: GOBIERNO

Aquella instancia permitió realizar las primeras pruebas sobre una traza que permanecía sin actividad ferroviaria desde 1978 y avanzar hacia una etapa que ahora suma la incorporación de material ferroviario. Sin embargo, el proyecto no se limita a los kilómetros comprendidos entre Jaramillo y Fitz Roy.

La planificación provincial contempla avanzar progresivamente sobre el histórico corredor Puerto Deseado–Las Heras, recuperando distintos sectores de la infraestructura existente. En julio, la Subsecretaría de Transporte y directivos de Trenes Argentinos realizaron un relevamiento técnico de la traza y evaluaron vías, rieles y durmientes para determinar las intervenciones necesarias en los restantes tramos.

La propia ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, había señalado en mayo que el trabajo iniciado en Jaramillo y Fitz Roy se encontraba inserto en “un proyecto que incluye el ferrocarril desde Puerto Deseado hasta Las Heras”.

Proyección turística y productiva

Durante la puesta en funcionamiento del bivial, el gobernador Claudio Vidal planteó que la recuperación ferroviaria debía trascender la reconstrucción patrimonial y vincularse con el desarrollo productivo, turístico y logístico de la zona norte.

En ese marco, manifestó la intención de terminar de recuperar las vías y conectarlas con Puerto Deseado, utilizando el ferrocarril como parte de un corredor que integre distintos puntos del norte provincial.

También señaló la posibilidad de comenzar con transporte de pasajeros y, a futuro, analizar alternativas vinculadas al movimiento de cargas y la reducción de costos logísticos.

El esquema turístico planteado contempla además complementar el recorrido ferroviario con espacios vinculados a la historia y la identidad productiva de cada localidad, entre ellos el fortalecimiento del museo ferroviario de Jaramillo y proyectos temáticos en otros puntos del corredor.

También se debe destacar el trabajo desarrollado por los trabajadores de YCRT en el reacondicionamiento de las vías previo a la llegada de la locomotora y señaló las oportunidades que el proyecto podría generar para pequeñas y medianas empresas de la región.

La llegada de la locomotora, el próximo paso

La incorporación de la ALCO RSD-35 permitirá avanzar sobre una nueva instancia del proceso iniciado meses atrás. Primero fueron la limpieza y recuperación de la traza; luego llegaron las inspecciones, las pruebas con el bivial y los relevamientos técnicos sobre otros sectores del ramal. Ahora, la llegada de una locomotora a Santa Cruz aparece como el próximo paso en el desarrollo del proyecto ferroviario.

La iniciativa comenzó formalmente con los trabajos sobre Jaramillo–Fitz Roy, pero tiene como horizonte la recuperación progresiva del corredor ferroviario que históricamente vinculó Puerto Deseado con Las Heras, integrando infraestructura, turismo, patrimonio y alternativas de desarrollo productivo para la zona norte de Santa Cruz.