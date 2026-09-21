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En el acto central de presentación del proyecto para la reactivación del ramal ferroviario que une Puerto Deseado con Las Heras, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó la recepción de la locomotora ALCO RSD-35 que llegó a Jaramillo, Santa Cruz. Representa un nuevo paso en el proyecto de reactivación ferroviaria impulsado por el Gobierno provincial.el evento y reafirmó la decisión política de llevar adelante la obra.

La jornada contó con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral en el lugar de los hechos con la labor de la periodistas Tamara Chaile y Tamara Moreno.

Estuvo acompañado por la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; la presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, Ana María Urricelqui; el presidente de ICRT; la titular del Consejo Provincial de Educación; el diputado nacional Sergio Garrido, y los intendentes de Pico Truncado, Pablo Anabalón, y de Caleta Olivia, Pablo Carrizo.

Los vecinos que portaron la Bandera Argentina en el acto oficial. FOTO: GOBIERNO

Durante su discurso, el mandatario santacruceño recordó las dudas iniciales que generó la propuesta dentro de su propio gabinete debido a las promesas incumplidas en gestiones anteriores. “Tiene mucho peso estar hoy aquí, voy a ser confidente. Cuando tomamos la decisión de avanzar, mi equipo me preguntaba si estaba seguro y si recordaba que esto ya lo habían anunciado muchas veces“, reveló Vidal.

Destacó el esfuerzo logístico y operativo para hacer posible el traslado de la maquinaria. “Esta locomotora salió de Córdoba a Bahía Blanca y en Bahía Blanca la empiezan a transportar en este carretón. Gracias a esos trabajadores que recorrieron medio país para que esto pueda suceder”, reconoció

Promesas cumplidas

Pese a los antecedentes de frustración en la zona norte provincial, el gobernador remarcó la determinación de su gestión para concretar la obra ferroviaria. “Estoy totalmente convencido de esto y de que el camino es por aquí, lo afirmamos y lo demostramos con hechos concretos. Nosotros llegamos para cambiar la historia, cueste lo que cueste“, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo provincial.

El Gobernador Claudio Vidal ante la comuNidad de jaramillo- Fitz Roy. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Al hacer referencia al contexto socioeconómico que atraviesa la Argentina, el mandatario provincial sostuvo que la articulación entre los distintos sectores permitirá afrontar la crisis. “Es cierto que son momentos difíciles en nuestro país, pero cuando estamos todos juntos eso no interfiere, no importa. Si estamos todos juntos es una clara señal de que se puede salir adelante“, manifestó Vidal.

Finalmente, el gobernador de Santa Cruz puso en valor el esfuerzo colectivo que hizo posible el inicio de las tareas en las vías y la recuperación del patrimonio regional. “Todo lo que se prometió años atrás, nosotros lo podemos cumplir. Es muy emocionante estar aquí y ver que un equipo de trabajo funcionó. Hoy todos somos parte de esta historia“, concluded Vidal ante la comunidad presente.

El Gobernadro Claudio Vidal compartió con los vecinos la jornada. FOTO: TAMARA MORENO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Apoyo local

Repasó las etapas institucionales que hicieron factible la obra. “Comenzamos a avanzar: convenio marco, acuerdo con YCRT, recuperación de las vías. Listo, se avanzó a los 20 kilómetros y ahora viene toda la otra etapa”, explicó Vidal, al tiempo que recordó la inspección del nuevo sistema dual en fabricación y la llegada del vehículo vibro/vía.

El mandatario enmarcó la iniciativa en una estrategia integral para reactivar la economía regional. “Estamos convencidos de que hay que apostar a la diversidad productiva de Santa Cruz y el turismo también es parte de eso. Este es un proyecto muy completo en donde todos pasan a ser protagonistas”, aseveró Vidal.

Asimismo, resaltó la reactivación de recursos provinciales para la infraestructura complementaria, como la puesta en marcha del Yacimiento Las Lajas a través de Fomicruz. “Después de tantos años volvimos a cortar piedra, piedra que va a ser utilizada como material de construcción para levantar los edificios que acompañan este proyecto”, detalló el gobernador.

Finalmente, Vidal justificó la elección del punto de inicio de las obras por el compromiso de la población local con la memoria del ramal. “Acá se mantuvo muy presente la historia de nuestro ferrocarril. Nadie mejor que esta comunidad para resguardar este patrimonio cultural, que es parte de nuestra historia pero va a ser parte de nuestro presente con un gran futuro“, concluyó el mandatario provincial.