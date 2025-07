Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde que en la tarde del martes se conocieron las respuestas que el SAG de Chile le enviara a su par en Argentina (el SENASA) dando cuenta de la postura adoptada por el país vecino, a partir de la flexibilización de la barrera sanitaria al sur del río Colorado, las repercusiones no tardaron en aparecer.

El delegado por Santa Cruz, ante la Confederación de Rurales Argentinas (CRA), César Guatti, habló con Radio LU12 AM 680 y lamentó la unilateralidad de la medida adoptada por las autoridades nacionales que se erige, ahora, como espada de damocles sobre toda la región patagónica.

“No sólo que subestimaron la respuesta de los servicios sanitarios de otros países y el contexto mundial, sino también a los interlocutores, a nosotros mismos” sostuvo Guatti. Es que el secretario de Agricultura de Nación, Sergio Iraeta, se había comprometido a que si las respuestas de los clientes externos no era satisfactoria, no se avanzaría en la decisión. “Nos mintieron” sostuvo categórico el productor santacruceño. “Y hoy tenemos la consecuencia de eso, hay un daño económico real a la producción primaria,a la agroindustria, a la industria frigorífica patagónica”.

Recordó que en Río Gallegos, “tenemos el orgullo de tener un polo industrial cárnico ovino, el más importante del país que exporta a los mercados más valorizados del mundo”. “No sólo estábamos exportando a Chile, lo hacemos a Japón, a la Comunidad Económica Europea, a Israel, y bueno esta medida (la flexibilización) es un tiro por debajo de la línea de flotación para la producción y el complejo industrial patagónico“, insistió César Guatti.

¿Que pasará con la comunidad europea?

Ante la respuesta de la Unión Europea que adelantó que enviará una auditoría a la región, el delegado de CRA, señaló que “muy probablemente esa auditoría se haga antes de la próxima zafra o durante la misma“. Pero para el productor, eso no es un aliciente, ya que pidió mirar los resultados de las auditorías de otros países hechas recientemente en la Argentina, como el caso de México, “fueron con resultados muy malos, porque las plantas no podían complir con el requisito del ph de la carne, que es un requisito vital para el control de la aftosa”.

“A eso se le suma que en la auditoría que está haciendo China, por estas horas, a algunas plantas argentinas, tambien vienen arrojando datos negativos, por lo que creemos que si vienen a inspeccionar las plantas que van a mandar las carnes a la Patagonia va a pasar algo similar“. Si eso ocurriera se pondría en jaque la exportación y “con eso la producción” dijo César Guatti.

Si el mercado del cordero patagonico se achica, se multiplicaría el cierre de establecimientos rurales patagónicos.

Un tiro a la economía regional

El Gobierno “no pensó en las economías regionales, en este caso, se pensó en la carne de vaca, y nosotros los patagónicos somos, por tradición y por peso económico y distribución territorial, la producción la productora ovina más importante del país“, y no sólo eso sino que para muchos establecimientos ganaderos la producción ovina es lo único que hacen. “En nuestra región no podemos mutar, como sí pasa en otras partes del país, de la ganadería a la agricultura o la frutihorticultura”, por lo que la situación pone en jaque directo a decenas de establecimientos ganaderos de la provincia y de la región.