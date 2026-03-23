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Este lunes 23 de marzo, en el marco del 104° aniversario de Gobernador Gregores, la ciudad vive un gran festejo organizado por la intendencia, encabezada por Carina Bosso, y todos los vecinos de la ciudad.

Los funcionarios presentes se sumaron al Te Deum en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, realizado a las 11:00; para luego acompañar a la intendenta Bosso y a los vecinos y vecinas en el acto central y el desfile cívico previsto para las 12:00. Debido a las condiciones climáticas imperantes, la intendenta trasladó los actos a las instalaciones del Salón Comunitario.

En la oportunidad , la ministra María Belén Elmiger, en representación del gobernador Claudio Vidal, subrayó: “Es un honor estar hoy acompañándolos en un nuevo aniversario de esta querida localidad. Trayéndoles el cálido saludo de nuestro Gobernador, que a fines de esta semana va a estar recorriendo sus calles, y conversando con cada uno de ustedes”.

El acto reunió a una buena cantidad de vecinos de la ciudad.

En otro momento, la ministra resaltó: “Celebrar a Gobernador Gregores es celebrar su historia, pero también es reconocer el esfuerzo cotidiano de su gente, que con compromiso y trabajo sabe sostener y hacer crecer a esta comunidad a lo largo del tiempo”.

Por su parte, Carina Bosso en primer término agradeció a todos los que si hicieron presentes en la celebración: “Doy la bienvenida a todos los que nos visitan en esta jornada festiva”. Luego, la intendenta expresó: “Llegar a un aniversario más de nuestra localidad no sólo marcar una fecha, es un ejercicio de memoria y actitud. Esto nos remonta inevitablemente a nuestro pasado, a esos antiguos pobladores que con trabajo y sacrificio cortaron el suelo que pisamos. Ellos son pilares de su historia y haber tenido la posibilidad de generar un espacio de encuentro, para poder homenajearlos y compartir momentos con ellos nos dan mucha felicidad”.

El Gobierno dijo presente

La comitiva del Ejecutivo Provincial, estuvo integrada por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger; la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross; el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Marcelo De La Torre; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; el presidente de la empresa Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori; el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Julio Bujer; el presidente de Servicios Públicos SE, Matías Cortijo; el presidente de FoMiCRUZ, Fernando Baños; el subsecretario de Transporte, Rubén Segura.

La intendente Carina Bosso le dio la bienvenida a los presentes.

Asimismo, acompañaron los actos, el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio; la intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farias; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico; el diputado Fernando Martínez, entre otras autoridades.

En el contexto del aniversario, el equipo provincial participó de los actos centrales y encabezará la inauguración de la obra de gas del gimnasio de la Escuela Agrotécnica, una institución emblemática de Santa Cruz. También se pondrá en marcha una nueva planta peletizadora, que estará bajo la supervisión del Consejo Agrario Provincial.

En cuanto a las nuevas viviendas, las autoridades provinciales acompañaron la entrega de 19 títulos de propiedad por parte del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). Esto se suma a la firma realizada esta mañana del contrato de obra con la empresa ACRI Construcciones para la construcción de 15 nuevas viviendas en la localidad. La inversión provincial asciende a $1.397 millones y se financiará a través del Fondo Unirse.

En servicios públicos

Además, entre las obras proyectadas para los próximos meses, el Gobierno provincial, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), ya concretó importantes trabajos en Gobernador Gregores. En el sector de agua, se ejecutan 800 metros de red (diámetro M75), que beneficiarán a 60 lotes, además de otros 400 metros destinados al barrio de la Escuela Agropecuaria.

Los abanderados de la localidad, orgullosos con sus estandartes.

En materia cloacal, se realizaron 1.300 metros de red (diámetro 160) en la zona del Club Atlético Cruz del Sur, beneficiando a entre 100 y 150 lotes, y otros 350 metros en el sector del aserradero, frente a la estación de servicios, que lleva el servicio a otros 50 lotes. Las obras de saneamiento fueron ejecutadas en su totalidad con mano de obra y materiales de SPSE.

Se sumará el objetivo de lograr un nuevo sistema de riego para Gobernador Gregores. Obra que demandará una inversión de $520 millones y que está en proceso de licitación.

En cuanto al sector energético, se llevaron adelante 400 metros de línea de media tensión en la zona de chacras de Andrade, junto con la instalación de una subestación transformadora de 315 kVA. A esto se suman 500 metros de línea de baja tensión en el mismo sector, otros 250 metros de media tensión con el armado de una subestación de 315 kVA, y 900 metros de línea de baja tensión frente al vaciadero municipal.