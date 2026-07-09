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El Gobierno de Santa Cruz aclaró que, hasta el momento, no se aplicó ningún descuento a los municipios ni se resolvió avanzar con retenciones de fondos como consecuencia del reciente fallo judicial vinculado al artículo 22 de la Ley Previsional.

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, explicó que la Provincia aún se encuentra analizando los alcances de la resolución y que no se adoptó ninguna medida de aplicación. Asimismo, la funcionaria llevó tranquilidad a los trabajadores municipales y desmintió que el fallo judicial ponga en riesgo el cobro de sus salarios.

La Opinión Austral accedió al fallo del Tribunal Superior de Justicia.

Elmiger explicó que los aportes previsionales descontados en los recibos de sueldo pertenecen a los propios trabajadores y están destinados a financiar su futura jubilación, por lo que no guardan relación con el pago de los haberes.

Finalmente, remarcó que el Gobierno provincial trabaja para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional santacruceño y pidió actuar con responsabilidad para evitar generar incertidumbre entre los trabajadores.

Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia revocó el pasado 6 de julio la cautelar que impedía el cobro de aportes previsionales. Sostuvo que la misma “carecía de fundamentos” y ratificó la legalidad del régimen establecido por la Ley N° 1782.

Una de las páginas del fallo en el que se revocó la medida cautelar.

La resolución deja sin efecto la decisión dictada en primera instancia que impedía descontar e ingresar los aportes previsionales correspondientes sobre los fondos de coparticipación municipal, al considerar que no se encontraban acreditados los requisitos legales para mantener una medida cautelar de esa naturaleza.

El fallo confirma que la cautelar fue concedida sin fundamentos suficientes. En su sentencia, el máximo tribunal provincial concluyó que no existían elementos que demostraran la verosimilitud del derecho invocado ni el peligro en la demora, condiciones indispensables para el dictado de una medida cautelar contra el Estado. Asimismo, destacó que la suspensión de la aplicación de una ley constituye una decisión de carácter excepcional que requiere un análisis particularmente estricto.

El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, hizo declaraciones en la celebración por el Día de la Independencia. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En las últimas horas quien también se refirió al fallo de la justicia fue el ministro de Economía Ezequiel Verbes. “Todos los municipios son Santa Cruz, todos estamos dentro de Santa Cruz. Vamos a tener que ver cómo hacemos, porque la realidad es compleja para la provincia y para los municipios”, sostuvo para alejar fantasmas sobre las medidas que tomaría la provincia.

En este sentido, destacó la necesidad de garantizar los recursos del sistema previsional provincial y encontrar un equilibrio entre las partes. “Si se pretende discutir, para eso está la Cámara de Diputados, pero lo importante es brindarle seguridad a todos los jubilados y jubiladas de los recursos que tiene que generar la Caja”.