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El intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez, destacó la firma del primer Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los empleados municipales y puso en valor el proceso de diálogo que permitió alcanzar el acuerdo después de casi dos años de trabajo conjunto.

Durante el acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal en Casa Santa Cruz, el jefe comunal hizo hincapié en la importancia de reconocer los derechos de los trabajadores, recordó su propia experiencia dentro de la administración municipal y agradeció el acompañamiento del mandatario en el proceso.

“Si bien hay obligaciones en los trabajadores, lo más importante son los derechos. Hoy me toca circunstancialmente ser intendente, pero soy un empleado más del municipio, lo fui 15 años como empleado y en este caso hoy toca llevar adelante otra tarea de mucho compromiso”, expresó Bórquez.

El saludo entre el intendente Bórquez y el gobernador Claudio Vidal. FOTO: GOBIERNO

Por su parte, el gobernador Claudio Vidal remarcó durante el encuentro que los convenios significan “reglas claras” y garantizan “protección, amparo, igualdad, beneficios, obligaciones y derechos“. En ese sentido, enfatizó que su gestión busca erradicar las desigualdades salariales en el territorio provincial, al sostener que “no existe el trabajador municipal de primera y el trabajador municipal de segunda“.

Dos años de negociaciones

Bórquez detalló que la elaboración del convenio demandó un proceso sostenido de reuniones, recorridas por las distintas áreas municipales y encuentros con trabajadores y representantes sindicales.

“Dos años, sentándonos prácticamente una vez por semana, recorriendo cada una de las áreas del municipio junto a los secretarios, escuchando tanto a los trabajadores como al gremio y tratando siempre de llegar a un buen acuerdo para que esto sea lo más justo posible y ganar derechos como debe ser”, explicó.

Asimismo, reconoció el trabajo de los funcionarios, directores y responsables de las distintas dependencias que participaron de las negociaciones y escucharon los planteos de los empleados.

El gobernador Claudio Vidal saluda al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. FOTO: GOBIERNO

Carrera administrativa y condiciones laborales

En declaraciones posteriores a la firma, el intendente explicó que el acuerdo contempla aspectos centrales para organizar el funcionamiento de la administración municipal y establecer criterios comunes para ambas partes.

“Se busca mejorar las condiciones de trabajo, que sea justo, por supuesto, tanto para la municipalidad como para los trabajadores, pero lo que se busca es equilibrar“, señaló.

Entre los temas contemplados mencionó la carga horaria, las condiciones de prestación de servicio, las funciones por puesto y el ordenamiento de la carrera administrativa. Bórquez aclaró que este primer paso está enfocado en las condiciones laborales y organizativas, mientras que los aspectos salariales constituyen una instancia posterior de negociación.

“Este primer paso que hemos dado tiene que ver pura y exclusivamente con las mejoras que se puedan generar en cada una de las áreas municipales“, indicó.

Preservación del empleo

El jefe comunal también recordó el contexto que encontró al asumir en 2023 y las decisiones que tomó su administración para preservar las fuentes laborales y sostener el diálogo con los gremios.

“Nosotros contuvimos. De contener, de seguir trabajando, de escuchar a los gremios, de entender que la situación era compleja”, manifestó.

Finalmente, Bórquez reafirmó el compromiso de continuar trabajando junto a los empleados municipales y sus representantes sindicales: “Hoy es un hecho que se logró, así que felicitarlos a todos y vamos a seguir adelante y por supuesto siempre por los derechos de los trabajadores“.