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El gobernador Claudio Vidal encabezó en Casa Santa Cruz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la firma de Convenios Colectivos de Trabajo para las municipalidades de Perito Moreno, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores, en un acto que reunió a intendentes, representantes gremiales y autoridades provinciales.

Destacó la importancia de avanzar en reglas claras para las relaciones laborales, garantizar derechos y fortalecer el diálogo entre los trabajadores, los sindicatos y los gobiernos locales. En ese marco, remarcó que los convenios colectivos constituyen una herramienta fundamental para establecer condiciones de trabajo, obligaciones, beneficios y mecanismos de protección.

“Hoy estamos firmando algo que significa nada más y nada menos que reglas claras. Un convenio colectivo de trabajo es protección, amparo, igualdad, beneficios, obligaciones y derechos. Realmente es muy importante”, expressed Vidal.

La firma se inscribe en una política impulsada desde el inicio de la gestión provincial para avanzar en la institucionalización de las relaciones laborales en los municipios y fortalecer los mecanismos de negociación colectiva.

Igualdad salarial

Uno de los puntos centrales del discurso del gobernador estuvo relacionado con las desigualdades salariales y laborales que existen entre los distintos municipios de Santa Cruz. En ese sentido, advirtió que la firma de los convenios debe representar un avance que alcance al conjunto de los trabajadores municipales.

“Todos sabemos muy bien que en la provincia de Santa Cruz hay trabajadores municipales con salarios de 180 mil o 200 mil pesos, que no alcanzan absolutamente para nada”, señaló.

Vidal sostuvo que estas situaciones son consecuencia de problemas estructurales que se arrastran desde hace años y planteó la necesidad de avanzar hacia condiciones laborales más equitativas.

“No existe el trabajador municipal de primera y el trabajador municipal de segunda. No existe bajo ningún punto de vista”, afirmó.

En esa línea, instruyó al secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, a trabajar junto con las organizaciones sindicales para garantizar que todos los empleados cuenten con representación gremial.

“Voy a exigir que tome cartas en el asunto. Que trabaje conjuntamente con los gremios, que se hagan las presentaciones que se tienen que hacer. La totalidad de los trabajadores municipales merecen, porque es un derecho, la representación sindical. No puede haber un trabajador municipal más sin representación gremial”, enfatizó.

Los gremios estatales estuvieron presentes en la rúbrica. FOTO: GOBIERNO

Diálogo político

El gobernador destacó el proceso de diálogo que permitió concretar la firma de los convenios, luego de dos años de trabajo y articulación entre los distintos sectores.

En ese sentido, valoró la participación de las organizaciones sindicales y la posibilidad de construir acuerdos que permitan ordenar las relaciones laborales en cada municipio.

“Esto se da porque hay diálogo con respeto y madurez política. Es fruto del esfuerzo y del trabajo en equipo“, manifestó.

Asimismo, reconoció la articulación alcanzada entre UPCN y ATE y destacó la importancia de que las organizaciones gremiales puedan trabajar conjuntamente en defensa de los derechos de los trabajadores.

El mandatario también felicitó a los dirigentes que participaron de las negociaciones y valoró los gestos de reconocimiento entre representantes sindicales, al considerar que expresan responsabilidad y madurez institucional.

Recuperación productiva

En otro tramo de su discurso, Vidal vinculó la firma de los convenios con el proceso de recuperación económica y productiva que busca impulsar en Santa Cruz.

Mencionó la reactivación de la actividad petrolera, el crecimiento de la minería y el reinicio de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz como parte de un escenario que comienza a generar nuevas oportunidades de empleo.

“En Santa Cruz hay obreros que vuelven a recuperar su puesto de trabajo. Esto garantiza la dignidad de esos trabajadores y sus familias”, sostuvo.

El gobernador también se refirió a la situación económica nacional y provincial y reconoció las dificultades que atraviesa la administración pública para sostener mejoras salariales. Sin embargo, destacó que durante su gestión se mantuvieron las instancias de negociación paritaria y no se produjeron despidos masivos de trabajadores estatales.

El gobernador Claudio Vidal, junto al jefe de Gabinete, Pedro Luxen y jefes comunales. FOTO: GOBIERNO

Recordó que, al asumir, encontró una situación económica compleja y desordenada, y aseguró que su administración decidió sostener las negociaciones salariales y cumplir con las obligaciones correspondientes, aun en un contexto de restricciones.

Desarrollo provincial

Finalmente, Vidal convocó a intendentes, dirigentes gremiales y representantes institucionales a generar mesas de trabajo en cada localidad para identificar oportunidades productivas y fortalecer las economías municipales.

Consideró que el desarrollo de nuevas actividades económicas es indispensable para ampliar los recursos disponibles y generar mejores condiciones para los trabajadores del Estado.

“Eso nos va a dar espalda económica para mejorar los salarios de la totalidad de los trabajadores del Estado. Yo creo en un Estado productivo. Podemos hacer mucho más. Tenemos que desarrollar Santa Cruz“, afirmó.

El mandatario sostuvo que el desafío requiere del compromiso de todos los sectores y que ningún gobierno puede construir ese camino de manera aislada.

Al cerrar el encuentro, calificó la jornada como un momento histórico para los trabajadores municipales y destacó el esfuerzo realizado durante dos años para alcanzar los acuerdos.

“Salimos adelante en equipo, pero siempre es con esfuerzo. Vamos a ser trabajadores toda la vida y tenemos que estar unidos más que nunca”, concluyó.