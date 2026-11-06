Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal encabezó en la Casa Santa Cruz, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la firma de los primeros Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para las municipalidades de Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores y Perito Moreno.

El acuerdo representó un hito institucional al reemplazar los antiguos estatutos locales y unificar un marco normativo consensuado entre los Ejecutivos municipales y los gremios ATE, UPCN y APAP. Según se detalló durante la jornada, los nuevos instrumentos legales alcanzarán de manera directa a 3.582 trabajadores municipales.

El gobernador Claudio Vidal, en la firma de los derechos laborales. FOTO: GOBIERNO

Reglas claras y equidad salarial

Durante el acto, el gobernador Vidal resaltó el valor del diálogo y la responsabilidad institucional para concretar los acuerdos tras meses de negociación.

“Hoy estamos firmando algo que significa nada más y nada menos que reglas claras. Un Convenio Colectivo de Trabajo es protección, amparo, igualdad, beneficios, obligaciones y derechos. Realmente es muy importante”, sostuvo Claudio Vidal.

Enfatizó la necesidad de equiparar la situación laboral en todo el territorio santacruceño. “Todos sabemos muy bien que en la provincia hay trabajadores municipales con salarios de 180 mil o 200 mil pesos, que no alcanzan absolutamente para nada. No existe el trabajador municipal de primera y el trabajador municipal de segunda”, aseveró Vidal.

Fortalecimiento en un contexto complejo

Por su parte, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, remarcó la importancia de la homologación en la coyuntura económica actual.

“En un país donde pareciera que perdemos derechos, acá estamos recuperando, fortaleciendo y avanzando más todavía”, afirmó el funcionario, al tiempo que celebró haber consolidado “cuatro convenios colectivos históricos en la provincia de Santa Cruz para los municipios”.

En los extremos de la imagen, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, y Marcos Bellio, secretario general de UPCN Santa Cruz. FOTO: GOBIERNO

Respaldo y reconocimiento sindical

Los dirigentes gremiales coincidieron en calificar la jornada como un cambio de paradigma para el empleo público municipal.

El secretario general de UPCN Santa Cruz, Marcos Vellio, destacó la predisposición de las partes: “Esto reivindica mucho la labor que hacen los sindicatos dentro de la provincia de Santa Cruz y el reconocimiento del Gobierno a través del gobernador Claudio Vidal. Que hoy estemos acá no es poca cosa, es muy importante. Esto no se hizo nunca, es histórico”.

A su turno, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, remarcó que la firma marca “un antes y un después que le va a cambiar la vida a miles de trabajadoras y trabajadores municipales”, subrayando que “los logros no llegan si no se encuentran con la voluntad política de aquellos que gobiernan”.

En la misma línea, el titular de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, recordó las postergaciones del sector y precisó el alcance de la medida. “Más allá del papel, atrás esconde mucho trabajo de compañeros que durante muchos años han sido perseguidos por afiliarse a una organización sindical. Hay un beneficio para 3.582 trabajadores municipales de la provincia”, detalló.

Consenso de los jefes comunales

Los intendentes de las cuatro localidades respaldaron el proceso de discusión paritaria y la formalización de los derechos laborales.

La intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías, valoró la consolidación del instrumento: “Esto es un instrumento legal y un derecho adquirido para el trabajador, con reglas claras al momento de prestar sus servicios para esta gestión y para todas las que vengan”.

En tanto, el jefe comunal de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez, remarcó la extensión de las negociaciones: “Fueron dos años sentándonos prácticamente una vez por semana, escuchando tanto a los trabajadores como al gremio y tratando siempre de llegar a un buen acuerdo para que esto sea lo más justo posible”.

Asimismo, la intendenta de Gobernador Gregores, Carina Bosso, agradeció “la apertura del gobernador Claudio Vidal para generar este espacio”, mientras que la presidenta del Concejo Deliberante a cargo de Perito Moreno, Analía Moro, concluyó que el desafío inmediato será “hacer cumplir el documento, porque refleja nada más y nada menos que el derecho de los trabajadores”.