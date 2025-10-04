Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Nicolás Brizuela, ratificó el compromiso del gobernador Claudio Vidal con la independencia del Poder Judicial y destacó que desde el inicio de su gestión “uno de los objetivos fue claro, cambiar la justicia de la provincia, terminar con la manipulación política y devolverles dignidad a las instituciones”.

“Desde antes de asumir, el gobernador lo dijo y lo demostró con hechos. Quiere una justicia independiente, libre de presiones, donde los jueces no respondan a partidos ni a intereses personales”, afirmó Brizuela.

En ese marco, el ministro defendió la figura del doctor Eduardo Sosa, cuyo caso “representa una deuda histórica con la independencia judicial de Santa Cruz”, y recordó que “su restitución es un paso decisivo para cerrar una etapa de sometimiento político sobre la justicia”.

También reivindicó a magistrados que hoy honran su función “con compromiso y conducta ejemplar”. A propósito, se preguntó: “¿Quién puede decir algo del juez González Nora, por ejemplo, más allá de su conducta intachable y su independencia en la toma de decisiones? Él representa justamente la justicia que queremos, transparente y totalmente al margen de cualquier interés político”.

Para cerrar, enfatizo: “En cambio, todos sabemos lo que significa actualmente el poder judicial bajo nombres como Basanta y Bersanelli o los jueces funcionales a la impunidad del poder político kirchnerista. Esa etapa debemos terminarla por el bien de Santa Cruz. Sino ¿quién explica más de 32 años sin ningún condenado por corrupción en nuestra provincia?”.

