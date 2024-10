Brizuela: “Estaré donde el gobernador necesite, no me quita el sueño ser diputado” El subsecretario de Interior del Ministerio de Gobierno, se refirió a la posibilidad de asumir una banca en Diputados tras la renuncia de Pedro Valenzuela. "Si tenemos que ir a la Cámara de Diputados, buscaremos el consenso y el diálogo", destacó.

Nicolás Brizuela, subsecretario de Interior del Ministerio de Gobierno, habló sobre la posibilidad de asumir la banca en diputados tras la renuncia de Pedro Valenzuela e indicó que “la preocupación de uno no es el cargo sino el trabajo que uno puede generar desde el lugar que nos toca estar. Hoy tampoco nos quita el sueño de ser diputado o ser lo que sea, simplemente es ser parte y colaborar con esta gestión de gobierno”.

Así lo expresó el funcionario provincial durante una entrevista con FM Energía, ante la consulta sobre si tienen decidido si asumirá como diputado o se quedará en el cargo de Subsecretario del Interior.

“Por lo pronto hay una renuncia y una aceptación del diputado Valenzuela y según el corrimiento seguiría yo. Hasta tanto no resuelva la Justicia, el diputado sería yo. Después lógicamente va a depender también de lo que el gobernador necesite, en el lugar que me necesiten y a donde crea que nosotros podemos generar mayor trabajo”, respondió y agregó que “la preocupación de uno no es el cargo, sino el trabajo que uno puede generar desde el lugar que nos toque estar. Si tenemos que ir a nuestra casa también nos iremos contentos con el trabajo que venimos realizando dentro de la Subsecretaría. Hoy tampoco nos quita el sueño ser diputado o ser lo que sea, simplemente es ser parte y colaborar con esta gestión de Gobierno”.

Consultado sobre cómo se ve él como diputado, respondió que “en cualquiera de los lugares que tenga que ir, siempre buscamos el diálogo y el consenso. Si tenemos que ir a la Cámara de Diputados, buscaremos el consenso y el trabajo de articular algunas cosas en la que hoy hay reclamos, sobre algunos acuerdos que se necesitan hacer para el funcionamiento. Conozco casi a la mayoría de los diputados, también he tenido el placer de conocer al presidente de la Cámara. Así que no, no tengo mayores inconvenientes si tenemos que ir a la Cámara.

Además, contó que habla constantemente con el ministro de Gobierno Pedro Luxen. “Cálculo que a él le pasa lo mismo porque suponiendo que yo no vaya a la Cámara, le tocaría a él y es un trabajo fundamental el que viene haciendo”.

Brizuela: “El gobernador Vidal busca reactivar las obras y que haya trabajo genuino”

Por otra parte, el subsecretario de Interior del Ministerio de Gobierno, de refirió al viaje del gobernador Claudio Vidal a la República de China, que conlleva una agenda con eje en la reactivación de las represas sobre el río Santa Cruz.

El funcionario provincial mencionó que “es una obra muy necesaria, muy esperada, prioritariamente por los puestos de trabajo que dependen de ellos; además hay un compromiso desde el gobierno provincial de poder reactivar y poder empezar a trabajar”.

Más adelante, Brizuela puntualizó en que la provincia aportará la falta energética que se está planteando a nivel nacional. “Creo que nosotros desde este lugar, teniendo todas las posibilidades para hacerlo, seguramente el compromiso que está buscando el gobernador en China es buscar los fondos y poder salir adelante”.

Sobre su área, y al ser consultado por la relación con los municipios, el subsecretario afirmó que “es muy fluida la charla, hay diálogo por el funcionamiento de los municipios y que es importante, uno busca que funcionen, que no tengan los mayores inconvenientes y que puedan resolver sus situaciones que tienen que ver, más que nada, con lo económico”.

Brizuela describió que la decisión del gobernador es “reactivar la mano de obra genuina y poder lograr que eso se encamine a través de fondos provinciales” y agregó que “ahora en esta etapa será la terminación de obras y que se pueda generar ese movimiento; y vienen los municipios que ya van a ir habilitándolas obras”.

Seguidamente indicó “hay otra cuestión que pasa por el tema de la salud y retomamos temas que por ahí fueron fundamentales en el primer semestre del año que también se extendieron a esta parte por una cuestión de reorganización de un órgano del Estado tan importante como lo es la caja de servicios sociales. Hay varios municipios que se encuentran con una situación bastante particular teniendo en cuenta la distribución de la coparticipación, pero que también cuentan con una deuda muy grande con la caja de servicios sociales”.