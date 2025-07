Cambio en el Gabinete de Claudio Vidal: Lorena Ross asumió como nueva ministra de Salud en Santa Cruz La médica cirujana Lorena Ross, hasta ahora directora del Hospital Distrital de Puerto Deseado, fue designada oficialmente como ministra de Salud. Su perfil combina trayectoria clínica, compromiso con la gestión hospitalaria y experiencia en infraestructura sanitaria.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una carrera que abarca desde la medicina general hasta la cirugía especializada y la gestión de centros de salud, María Lorena Ross fue nombrada ministra de Salud en la provincia de Santa Cruz. Su designación a cargo del sistema sanitario santacruceño se da en medio de desafíos estructurales y demandas sociales por mayor inversión y eficiencia en el área.

En un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y encabezado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal tomó juramento a María Lorena Ross como nueva ministra de Salud. La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, así como de la senadora nacional Natalia Gadano.

Tras el juramento la flamante Ministra de Salud tomó la palabra: “Hoy asumo este compromiso con honor y responsabilidad. Es un gran desafío tomar este cargo, y lo afronto con la convicción de que la salud es un derecho humano y uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad”, comenzó diciendo y agregó que “estoy convencida de que, con trabajo y perseverancia, podemos avanzar en muchas tareas pendientes. Nuestro objetivo es mejorar el acceso a la salud en los lugares más alejados, fortalecer las condiciones laborales de los profesionales del sistema sanitario y optimizar las gestiones informáticas, como la implementación eficiente de los turnos online”.

El momento de la jura. FOTO: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

El saludo de Vidal y Ross tras tomarle juramento (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

“Esto es un compromiso colectivo: la salud la construimos entre todos. Cada uno de nosotros genera salud desde su lugar. Como Estado, tenemos la obligación de asumir este compromiso y gestionarlo con responsabilidad para salir adelante. Agradezco al gobernador por confiar en mí para esta tarea, y solo pido el compromiso de todos. Juntos, estoy segura de que lo vamos a lograr”, concluyó.

Luego tomó la palabra el gobernador Claudio Vidal, quien habló con franqueza sobre la situación del sistema de salud en la provincia: “Hoy es un día importante. Yo soy de los que se hace cargo cuando comete errores o cuando no podemos resolver algo. Creo que en el tema de salud estamos en falta, y lo reconozco. Hay mucho para mejorar. No busco responsabilizar a nadie, corresponde agradecer el trabajo que llevó adelante la doctora Analía Costantini y su equipo en un momento muy difícil”.

El mandatario provincial también remarcó el impacto de la crisis nacional y aseguró que “nadie puede desconocer la difícil situación económica que atraviesa el país y la provincia. Santa Cruz no es un ente aislado de lo que sucede a nivel país, y eso también influye en materia de salud. Nación dejó de enviar distintos programas de salud, ya no se asiste más con medicamentos oncológicos ni con insumos para tratamientos específicos, y toda esa ausencia la termina sosteniendo el Gobierno provincial”.

“Me reuní con los directores médicos y asociados de toda la provincia y nos vamos a volver a reunir para poder escucharlos y buscar respuestas. Hay un problema generalizado en materia de salud desde hace mucho tiempo. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo y dar respuesta. Es una tarea muy difícil que tenemos que asumir”.

Por otra parte, Vidal llamó a la responsabilidad colectiva y apuntó que “tiene que haber compromiso de los intendentes, de los concejales, de los diputados provinciales, el Gobierno provincial” y que “los ministros tienen que ayudarse entre ustedes”. “Los partidos políticos no tienen nada que ver: la salud es de todos, y ese compromiso tiene que estar de parte de todos”, enfatizó.

Claudio Vidal pidió responsabilidad y compromiso por parte de todos los sectores.

Asimismo, criticó el mal uso del sistema sanitario en gestiones anteriores al asegurar que “para muchos, la salud fue un negocio, la habilitación de distintos ‘kioscos’” y apuntó que esto “tiene que cambiar”. En esta línea, señaló que “no puede ser que no tengamos un sistema de trazabilidad de insumos, que se compre mal porque no hay estadísticas ni proyección. No tenemos un buen departamento de Recursos Humanos. No puede ser que haya profesionales que marquen tarjeta en pantuflas y batas, y luego se vayan a su casa”.

El gobernador también denunció irregularidades internas: “No puede ser que tengamos profesionales que ganen tres o cuatro veces más que quienes están en un hospital modular o en un CIC cara a cara con el vecino. Si pasaron todas estas cosas y siguen pasando, la responsabilidad es del Gobierno”.

En otro tramo del discurso, se refirió al fracaso de la reunión de los gobernadores con el Gobierno Nacional: “Éramos 24 representantes provinciales en una reunión con Nación, mendigando recursos para poder trabajar un poco mejor. La situación económica en cada provincia es muy difícil”.

Además, hizo una dura crítica a sectores internos: “No puede ser que en algunos hospitales haya personal capaz de cortar cables del sistema para que los profesionales no puedan hacer su tarea. O que se tomen decisiones equivocadas con tal de no trabajar. También hay gran parte de la Justicia que mira para otro lado cuando lo único que se les pide es que investiguen”.

En un cierre firme, Vidal expresó: “Los que nos critican son los que generaron el daño durante tantos años. Basta de hipocresía. Tenemos que seguir trabajando. Las críticas constructivas las tomamos; las destructivas, las dejamos pasar. Escuchar a los vecinos y mejorar día a día. Estamos convencidos de que esta provincia se saca adelante con trabajo, esfuerzo, predisposición y amor hacia nuestros vecinos y representados”.

Quién es Lorena Ross, la nueva Ministra de Salud de Santa Cruz

Ross, médica cirujana matriculada en la provincia, llega al cargo tras desempeñarse como directora del Hospital Distrital de Puerto Deseado. Fue en esa localidad donde, desde diciembre de 2023, lideró una serie de iniciativas clave para fortalecer la atención médica, como la implementación de equipamiento diagnóstico y la inauguración de espacios oncológicos de atención integral.

FOTO: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

La llegada de Ross al Ministerio de Salud ocurre tras una serie de renuncias en la cartera, incluida la de Ariel Varela, exsecretario de Salud y Seguridad del Paciente. También marca el final del breve paso de Analía Costantini por el Ministerio, quien había asumido durante un contexto de crisis y reclamos gremiales, hasta el reciente acuerdo salarial con el sector de profesionales médicos.

La gestión entrante deberá enfrentar múltiples desafíos, como la mejora de la infraestructura hospitalaria, la capacitación del personal de salud y la redistribución del presupuesto sanitario. Con su perfil técnico y experiencia ejecutiva, Ross se posiciona como una figura clave en la reconstrucción del sistema de salud de Santa Cruz.

De Puerto Deseado al Ministerio: quién es Lorena Ross

La médica María Lorena Ross es especialista en Medicina General con orientación quirúrgica y fue reconocida formalmente como especialista en Cirugía General en octubre de 2024.

Su vínculo con el sistema sanitario provincial comenzó en 2018 con su matriculación. Luego, en diciembre de 2023, fue nombrada directora del Hospital Distrital de Puerto Deseado a través del Decreto Nº 0074/2024, publicado el 23 de enero del año siguiente. Este rol marcó el inicio de su desempeño en el ámbito de la gestión hospitalaria a nivel ejecutivo, con un régimen de trabajo de 120 horas mensuales.

Gestión en Puerto Deseado: logros que marcaron su carrera

Durante su gestión en el hospital de Puerto Deseado, Ross encabezó acciones de alto impacto para el sistema local. En septiembre de 2024, encabezó junto con el entonces ministro Ariel Varela la inauguración de la sala de oncología “Sanar en Casa”, un espacio destinado al tratamiento de pacientes oncológicos y a la atención kinesiológica. La iniciativa fue el resultado de una articulación entre el hospital, el municipio y una organización no gubernamental.

Un mes antes, en agosto de 2024, Ross acompañó al gobernador Claudio Vidal y al entonces ministro Ariel Varela en la entrega e implementación de un ecógrafo portátil. Esta incorporación permitió agilizar diagnósticos en zonas alejadas, contribuyendo a un sistema de salud más descentralizado y accesible.

Estos avances reflejan su estilo de gestión: enfocado en la infraestructura, la eficiencia operativa y la atención humanizada.

Una referente que se formó en el sistema público

Lorena Ross también fue parte de una cohorte de profesionales egresados del sistema público de residencias médicas. Culminó su formación en Cirugía General en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, en el marco de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

El acto de egreso fue encabezado por autoridades sanitarias como el subsecretario Darío Gómez, quien destacó que las residencias médicas son clave para formar profesionales comprometidos con el sistema público. Ross fue una de los 12 médicos que finalizaron su formación en áreas como Tocoginecología, Salud Mental, Clínica Médica y Pediatría.