La Campaña Antigripal 2026 comenzará oficialmente el 11 de marzo en todo el territorio nacional, según se anunció en el primer encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) del año. La provincia de Santa Cruz participó de la jornada a través del Ministerio de Salud y Ambiente, reafirmando su compromiso con la articulación sanitaria federal.

El encuentro se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. En representación de Santa Cruz estuvo presente la ministra de Salud provincial, Lorena Ross, junto a autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones del país.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el adelantamiento de la campaña de vacunación antigripal 2026, decisión tomada ante el inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios en Argentina y la circulación de una nueva variante de Influenza H3N2.

Autoridades sanitarias de todo el país participaron del encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA).

Frente a este escenario epidemiológico, los ministros de Salud acordaron iniciar la inmunización el 11 de marzo de manera simultánea y coordinada en todo el país, con el objetivo de prevenir formas graves de la enfermedad y evitar un impacto significativo en los servicios sanitarios.

Desde la cartera sanitaria nacional remarcaron la importancia de anticipar la estrategia de vacunación para reducir hospitalizaciones y proteger a los grupos de riesgo, en un contexto de mayor circulación viral.

Distribución de vacunas y fortalecimiento sanitario

Durante la jornada también se confirmó el inicio de la distribución de vacunas antigripales a las provincias, garantizando la logística necesaria para cumplir con el calendario previsto.

Además, se abordaron otros temas estratégicos como el fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencia y la firma de convenios específicos entre las jurisdicciones y el PAMI, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la atención sanitaria de los adultos mayores.

El objetivo del COFESA fue evaluar el escenario sanitario actual, establecer lineamientos para el 2026 y consolidar un marco de cooperación entre Nación y provincias que permita unificar criterios y mejorar la eficiencia del sistema de salud en beneficio de la población.

Santa Cruz avanza con la implementación de la App Visitar

Mario Lugones y Lorena Ross durante la firma del convenio para avanzar en la implementación de la App Visitar

En el marco del encuentro, la ministra Lorena Ross y el ministro Mario Lugones firmaron el convenio protocolar para avanzar en la implementación de la App Visitar, herramienta digital destinada a fortalecer el seguimiento sanitario en territorio.

Santa Cruz fue la primera provincia del país en implementar esta aplicación, que comenzó a utilizarse en enero de este año, posicionándose como referencia en innovación tecnológica aplicada a la salud pública.