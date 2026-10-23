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El juez Carlos Alberto Albarracín juró como nuevo integrante de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la capital provincial.

La ceremonia formal se llevó a cabo en la sede del Tribunal Superior de Justicia, luego de que la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobara su pliego durante la sesión del jueves 22 de octubre.

Tras tomar posesión de su cargo, el magistrado expresó sus expectativas ante la función asumida en el fuero penal. “Estoy muy contento, con muchas expectativas y con el objetivo de comenzar lo antes posible en la Cámara Criminal“, manifestó Albarracín en declaraciones a La Opinión Austral.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 23 de octubre de 2026.

En su balance sobre la labor desempeñada en su anterior destino judicial, el funcionario resaltó el desempeño del personal de la dependencia y proyectó la misma dinámica de trabajo para esta nueva etapa. “En El Calafate hemos trabajado un montón; el éxito se lo debo al equipo de trabajo y no tengo dudas de que va a pasar lo mismo en la Cámara Criminal”, afirmó.

Por último, el magistrado remarcó el compromiso con la demanda de respuestas institucionales hacia la comunidad: “La sociedad necesita respuestas, justicia con eficacia y mayor atención. Soy un trabajador incansable y prometo dar todo lo que esté a mi alcance para conseguir ese objetivo”.

El Dr. Gabriel Nolasco Contreras Agüero, presidente del TSJ; el camarista, Carlos Albarracín; y Dr. Juan Lucio Ramón de La Vega. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, remarcó que su nombramiento representa la concreción de una meta profesional alcanzada mediante la evaluación pública. “Es un gran desafío que me propuse hace muchos años y que es ganar un concurso que te demanda estudio y salir adelante. Representa una idea que comenzó como un sueño y hoy se terminó dando. Hice muchos méritos para estar aquí, me costó mucho y quiero respetar a la sociedad”, enfatizó.

En relación con el proceso de selección y la posterior decisión impulsada por el gobernador Claudio Vidal, el magistrado destacó la institucionalidad del procedimiento. “El Consejo de la Magistratura trabajó un año hasta que se elevaron las ternas; el concurso fue transparente con los cómputos y los exámenes”, sostuvo. En ese sentido, aclaró: “No lo conozco al gobernador, esa es la realidad. No tengo dudas que eligió a la persona que él pensó que estaba más capacitada. Eso me honra”.

Al respecto, Albarracín recordó que el mecanismo de selección contempla la intervención del Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. “Fui elegido por el gobernador para estar en El Calafate e impartí justicia”, indicó sobre su trayectoria previa.

En la entrevista con La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Puertas abiertas

Por otro lado, el juez subrayó su cercanía con la comunidad y el compromiso directo con los vecinos. “Soy un juez con las puertas abiertas, tengan la fe que vamos a sacar adelante la justicia y vamos a escuchar a la sociedad. Estoy muy en contacto con la sociedad, no estoy sentado detrás de un escritorio. Sé que hay un poco de descontento pero vamos a salir adelante”, aseveró.

Respecto al funcionamiento interno del tribunal en Río Gallegos, valoró la experiencia previa y el recurso humano existente. “Antes de irme a El Calafate, estuve casi dos años en la Cámara. Tenemos un trabajo de forma conjunta, está aceitado el trabajo en equipo y el éxito de una gestión depende del gran recurso humano con el que se cuenta. El personal le dedica muchas horas. Los jueces somos la cara visible, pero detrás suele haber un gran equipo que le dedica mucho tiempo al trabajo para que se pueda impartir justicia”, detalló.

El magistrado también aludió a las diferencias que pudieron surgir a lo largo de su carrera y prefirió dejarlas atrás para concentrarse en responder ante la ciudadanía santacruceña.

Del gabinete provincial asistieron Pedro Pródromos, ministro de Seguridad; Soledad Boggio, ministra Secretaria General de la Gobernación; y Belén Elmiger, ministra de Gobierno. Acompañaron Eduardo Sosa, procurador; Antonio Andrade, juez de Familia N° 2 de Río Gallegos, y María Alejandra Vila, presidenta de la Cámara Criminal Oral. Tomaron juramento José Antonio González Nora, vocal del Tribunal Superior de Justicia; Gabriel Nolasco Contreras Agüero, presidente; y el vocal Juan Lucio Ramón de La Vega.

Justicia ejemplar

En ese marco, sostuvo que la división de poderes debe ocupar un lugar central para ofrecer una respuesta institucional sólida. “La independencia está más que asegurada, y eso es donde tenemos que concentrarnos. Si nosotros sabemos garantizar una independencia y una división de poderes, no tengo ninguna duda que vamos a tener una justicia ejemplar“, concluyó.