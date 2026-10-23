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l exfiscal de instrucción de Río Gallegos Andrés Vivanco falleció, dejando una trayectoria marcada por su intervención en causas judiciales de fuerte repercusión política en Santa Cruz. Durante más de dos décadas estuvo al frente de la Fiscalía de Instrucción de Primera Instancia y, tras su retiro de la magistratura, continuó vinculado a investigaciones y denuncias contra hechos de corrupción.

Vivanco ejerció como titular de esa fiscalía desde 1987 hasta 2008, año en que se acogió al beneficio jubilatorio. A lo largo de su carrera intervino en expedientes que tuvieron como protagonistas a funcionarios y dirigentes políticos, en un contexto de fuertes disputas con el poder provincial.

Entre las investigaciones en las que participó se destacó la vinculada al destino de los fondos que Santa Cruz recibió por las regalías petroleras mal liquidadas de Repsol-YPF, durante la gobernación de Néstor Kirchner. El monto involucrado superaba los 600 millones de dólares.

Su salida formal de la Justicia se concretó en agosto de 2008.

También tuvo una participación relevante en la causa contra Daniel Varizat, el exministro provincial que atropelló a una veintena de docentes que se manifestaban en Río Gallegos. Durante la instrucción, Vivanco mantuvo cruces con el oficialismo local y solicitó careos considerados claves para el avance del expediente.

Su salida formal de la Justicia se concretó en agosto de 2008, cuando el entonces gobernador Daniel Peralta aceptó su renuncia para acogerse a la jubilación. Sin embargo, su vínculo con el caso Varizat continuó: luego de retirarse, asumió la representación legal y la querella de uno de los docentes atropellados.

El reconocimiento de Encuentro Ciudadano

Tras conocerse su fallecimiento, el partido Encuentro Ciudadano difundió un comunicado en redes sociales para expresar su pesar y destacar su trayectoria.

“Desde Encuentro Ciudadano queremos expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento del exFiscal Andrés Vivanco”, señalaron desde el espacio político.

En el mensaje, también valoraron “su compromiso con la justicia, su integridad y su lucha por defender los intereses colectivos cuando el poder político se adueñaba de ellos”.

La agrupación recordó, además, que Vivanco aceptó ser candidato a representante por el pueblo en el Consejo de la Magistratura en 2011. “Honró a nuestro partido en el año 2011 cuando aceptó ser candidato a Representante por el Pueblo en el Consejo de la Magistratura”, expresaron.

Finalmente, enviaron sus condolencias a sus seres queridos: “Enviamos un cariñoso abrazo a las familias Vivanco y Cepernic en este momento doloroso. Descansá en paz Andrés. ¡Muchas gracias!”.

Él día que le gritó “corrupto” a Ricardo Jaime

Años después de dejar la función judicial, Vivanco volvió a tomar notoriedad por sus cuestionamientos públicos a exfuncionarios nacionales. En 2013, viajó hasta los Tribunales de Córdoba y esperó la salida del exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime, luego de que escuchara la primera sentencia en su contra.

Cuando Jaime salió acompañado por sus custodios, Vivanco lo increpó: “¡Corrupto, ladrón!”.

Vivanco le gritó “corrupto” a Ricardo Jaime.

En diálogo con Clarín, el exfiscal resumió aquel episodio con una frase: “Me saqué las ganas”.

En sus últimos años, Vivanco residía en la provincia de Córdoba. Su trayectoria quedó asociada a investigaciones judiciales de alto impacto en Santa Cruz y a una actuación pública que se extendió más allá de su retiro de la magistratura.