La sesión especial de la Cámara de Diputados de Santa Cruz destinada a la lectura del Informe de Gestión correspondiente al primer semestre de 2026 estará atravesada por uno de los escenarios sociales y económicos más complejos de los últimos años. En ese contexto, el diputado provincial Carlos Godoy, integrante del bloque Unión por la Patria, anticipó que la oposición buscará utilizar el ámbito parlamentario para exigir explicaciones sobre distintos aspectos de la administración provincial, pero principalmente para conocer cuáles serán las medidas destinadas a resolver los conflictos salariales que mantienen en tensión a diferentes sectores del Estado.

Antes del inicio de la sesión, el legislador sostuvo que las expectativas del bloque opositor pasan por obtener respuestas concretas a los interrogantes que fueron remitidos previamente al Poder Ejecutivo y conocer cuál será la estrategia oficial para afrontar una crisis que, según afirmó, ya trascendió el plano provincial. “Nosotros, como también parte de la ley, tenemos la posibilidad de enviar las preguntas. Esas preguntas son parte justamente de este informe donde, desde nuestra visión y el expertiz que tiene cada uno de los diputados, venimos haciendo algún tipo de cuestionamiento”, explicó Godoy al móvil de exteriores de LU12 AM680.

El diputado recordó que el informe semestral constituye una herramienta institucional para evaluar la marcha del Gobierno y permitir el control parlamentario sobre las distintas áreas del Ejecutivo. “Obviamente también el balance de gestión del semestre es fundamental y nosotros, de las dudas que vamos teniendo sobre la gestión, esperemos que estén todas las respuestas. Tenemos la posibilidad también de repreguntar y de ahí justamente la expectativa”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que el interés de la oposición no se limita únicamente a conocer cifras o balances administrativos, sino que apunta a obtener definiciones políticas frente al creciente malestar social. “Esperemos que también haya una perspectiva de la solución que tenemos en conflictividad en la sociedad. La prioridad para nosotros es buscar alguna alternativa para que haya una paritaria con una reivindicación salarial seria”, afirmó.

Durante la entrevista a la Decana de la Patagonia, Godoy señaló que uno de los conflictos más visibles es el que atraviesa actualmente el personal de seguridad, cuyas protestas se mantienen desde hace semanas y continúan generando preocupación en distintos puntos de la provincia.

“Tenemos hoy un conflicto en las calles con diferentes sectores y el que más se denota es el sector de la seguridad. Así que ojalá que también, en el planteo y en la exposición que puedan llegar a dar hoy los funcionarios, den esa fundamentación de cómo podemos llegar a salir de esta crisis que ya no solamente se ve a nivel provincial, sino que ya tiene dimensiones nacionales”, sostuvo.

Frente a ese escenario, el legislador insistió en la necesidad de abrir una instancia de diálogo que involucre a todas las fuerzas políticas y a los distintos actores institucionales.

“Me parece que es el momento de tener esa mesa de consenso, de diálogos entre todas las partes, la oposición y el oficialismo. Nosotros estamos a disposición también, como hicimos durante estos dos años y algo, de darles todas las herramientas fundamentales para que este Gobierno avance”, expresó.

Rechazo a las declaraciones del Gobierno

Consultado sobre las declaraciones formuladas por una integrante del gabinete provincial, quien sostuvo que el reclamo policial había dejado de ser salarial para transformarse en una maniobra política impulsada por sectores del kirchnerismo, Godoy rechazó de plano esa interpretación. “Lamentablemente que venga del ministro político del Gobierno de Vidal preocupa, porque justamente es quien tiene que acercar las partes”, respondió.

El legislador repasó además el origen del conflicto y aseguró que la crisis no comenzó con las protestas recientes sino varios meses atrás. “El conflicto viene de hace tiempo. Recordemos que hace seis meses que no hay una oferta salarial; que en diciembre se dio una herramienta, que fue un endeudamiento en pesos como parte del presupuesto 2026, y que eso iba a ser volcado a las paritarias. Bueno, el ministro de Economía lo primero que manifestó fue pauta salarial cero y eso hizo que el frente sindical y la administración pública estén en alerta y movilización”, explicó.

Según Godoy, esa situación fue profundizando la pérdida de confianza entre los trabajadores y el Gobierno. “Desde ahí viene una serie de cuestionamientos al Gobierno provincial, el descreimiento que hoy existe a través de las palabras de los diferentes funcionarios, que tienen reuniones y después terminan realizando actas homologadas también en Trabajo y no se cumplen”, afirmó.

Asimismo, cuestionó las medidas adoptadas frente al reclamo policial. “Recordemos también que en este proceso de protesta que tiene el sector de seguridad lo están judicializando y los amenazaron con descontarles los días. Me parece que no es por ese lado; me parece que es el momento del consenso y esperemos que reflexionen. Este es el momento también para hacer un poco de autocrítica”, sostuvo.

Finalmente, Godoy aclaró que no espera que la presentación del informe de gestión resuelva por sí misma el conflicto, aunque sí considera que permitirá acceder a información importante para continuar el trabajo legislativo.