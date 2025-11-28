Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta semana, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz resolvió aceptar la excusación de la jueza Ana María D’Alessio, quien había sido designada para integrar el cuerpo que llevará adelante el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017. La magistrada se inhibió luego de revelar un vínculo personal con la familia del imputado Capitán de Fragata, Hugo Miguel Correa.

Tal como informara La Opinión Austral, la decisión fue tomada como un “gesto elogiable” por parte del propio Tribunal, que destacó la actitud de la jueza al transparentar un aspecto de su vida privada que, si bien no encuadraba en causales estrictas de recusación, podía generar dudas en un proceso de alta sensibilidad social y política.

En ese mismo sentido se expidió la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria, quien en diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, lo definió como “un paso saludable, necesario y ejemplar”, y planteó que la causa exige “una vara ética altísima” para sostener la confianza pública.

“En esta causa no hay lugar para dudas ni para zonas grises. Estamos hablando de 44 vidas truncadas, de un dolor que sigue vigente y de familias que esperan verdad. Cualquier gesto que aporte transparencia es fundamental”, afirmó en “La Decana de la Patagonia”, donde sostuvo que la resolución “merece ser celebrada”.

“La jueza actuó como corresponde: avisó y se corrió”

Carreras relató con detalle la razón que llevó a D’Alessio a apartarse del juicio. “Ella explicó que veraneó en Mar del Plata con la familia del imputado, que compartieron reuniones y que incluso es madrina del sobrino directo del capitán Correa. La propia jueza dijo: ‘Me tengo que excusar porque podrían pensar que tengo parcialidad’. ¿Cuántas veces vemos un gesto así?”, valoró.

“Fue un acto de ética profesional. Hizo lo que un juez debe hacer: evitar cualquier sospecha. No esperó que nadie la recusara, actuó de motu proprio. Y el tribunal tuvo la cintura institucional para entenderlo y aceptarlo”, calificó la abogada y también comparó la conducta de D’Alessio con otros episodios del Poder Judicial: “Lo dije al aire y lo sostengo: hemos visto jueces preocupados por su propio ego, por el protagonismo mediático, olvidando su rol. Por eso valoro tanto este tipo de actitudes. Ojalá cundieran”.

“Que el juicio sea en Río Gallegos es una garantía para todos”

En otro tramo de su entrevista con LU12, la querellante defendió que el juicio se realice en Río Gallegos, una definición resistida por parte del abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y representante de otras 14 familias. Carreras fue tajante: “Es falso que hacer el juicio en Buenos Aires dé más garantías. Al contrario. Nosotros defendimos Río Gallegos porque acá no hay vínculos políticos ni judiciales que puedan interferir”.

La tragedia del ARA San Juan se llevó la vida de 44 tripulantes.

“Lo ganó la querella mayoritaria, sí. Pero lo ganó la sociedad también. Lo ganaron las familias. El juicio acá tiene más independencia. No buscamos comodidad; buscamos imparcialidad total”, planteó y agregó: “A mí me va a costar estar tantos meses allá. El viento, la distancia, los gastos, la soledad… todo eso lo sé. Pero prefiero que sea mi sacrificio y no el sacrificio del destino de la causa. Si algo sale mal, no hay remedio”.

Cronograma confirmado y un pedido firme: presencialidad

Carreras recordó que el juicio comenzará el 3 de marzo de 2026 y que se desarrollará semana por medio hasta mediados de julio. “Es un esquema diseñado para permitir que los que vivimos lejos podamos cumplir también nuestras otras obligaciones. Una semana allá, una semana acá. Es razonable”, explicó.

En ese sentido, consideró que será clave “para llegar a la verdad” contar con la presencialidad de los testigos: “Un testigo puede viajar un día. No le pedimos que se quede cinco meses. Pero declarar por Zoom no es lo mismo. No es lo mismo mirar a los ojos que mirar una pantalla. La gestualidad, el cuerpo, el silencio, la respiración… todo eso forma parte de un testimonio. Y yo voy a pelear por mantener ese estándar”.

Y remarcó la importancia del contrainterrogatorio: “Como se ve en cualquier película judicial, el testigo dice algo y una repregunta puede cambiar el sentido. Eso, a distancia, se pierde. Y en esta causa no se puede perder nada”.

“No queremos más sombras; queremos la verdad completa”

En el último tramo de su reportaje con LU12, Carreras también abordó la dimensión emocional y social del caso. “Las familias siguen pagando un duelo interminable. No hubo luto, no hubo despedida. Por eso este juicio es tan importante: puede ser la primera instancia real de verdad”, expresó.

Y añadió: “Ya conocemos historias de jueces amigos y funcionales al poder político. Yo lo veo acá en Capital todos los días. Por eso quería compartir esta buena noticia con ustedes: una jueza que actuó bien, un tribunal que hizo lo correcto. No todo está perdido”.

“El ARA San Juan nos obliga a elevar la vara. No podemos permitirnos ni una sombra. Ni una. La transparencia y la imparcialidad son la base para que, por fin, haya justicia”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral