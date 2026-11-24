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Hoy les hablo no desde el lugar formal de una banca en la Legislatura, sino simplemente como un santacruceño más que camina nuestras calles, que ve la realidad y la siente, y que tiene la misma preocupación que ustedes cuando mira el futuro de nuestra provincia.

En estos días se está discutiendo una decisión que nos toca a todos de cerca: el pedido del Gobierno provincial para tomar un crédito de 600 millones de dólares. Quiero contarles con total sinceridad, sin vueltas ni palabras difíciles, por qué me opongo a esta medida y por qué creo que tenemos que ser muy cuidadosos con el destino de nuestra casa común.

Todos sabemos lo que significa la palabra “dólar” en la economía de nuestras familias. Cuando la plata que entra en casa es en pesos, pero las deudas se firman en dólares, cualquier sacudón del país nos deja contra las cuerdas. Hoy la Argentina atraviesa un momento de mucha incertidumbre, con un riesgo país elevado y una economía que todavía no termina de acomodarse. Meter a Santa Cruz en una deuda gigantesca en moneda extranjera en este contexto es de una enorme imprudencia, no estamos para ir al casino a apostar el futuro de la provincia.

No hace falta ir muy lejos para ver cómo termina esta película cuando las cosas se tuercen. Acá nomás, en nuestra vecina provincia de Chubut, tomar deuda en dólares terminó siendo una trampa financiera con enorme sufrimiento para su gente. Y lo mismo pasó en varias otras provincias del país en distintos momentos: lo que al principio se presenta como una solución rápida o una obra prometida, después cuando el tipo de cambio se dispara se vuelve una bola de nieve que obliga a reestructurar la deuda, aceptar intereses impagables, pedir auxilio o a resignar recursos vitales.

Además, hay una cuestión de sentido común y de responsabilidad: a esta gestión le queda el tramo final de su mandato. No me parece justo ni prudente comprometer el futuro de la provincia con una deuda que van a tener que pagar los próximos gobiernos y, en definitiva, nuestros hijos y nietos. Quien administra los recursos de todos tiene que pensar en dejar la casa ordenada, no en dejar una hipoteca difícil de levantar.

Desde el oficialismo se argumenta que estos fondos son necesarios para obras estratégicas, especialmente en materia energética, para reducir costos a futuro y liberar recursos. Entiendo perfectamente que Santa Cruz necesita obras y desarrollo, pero creo firmemente que ese no es el camino. No podemos hipotecar el mañana cuando hoy hay urgencias que golpean la puerta todos los días: los salarios de nuestros trabajadores estatales y municipales que no alcanzan, la salud, la educación y el ahogo financiero que sufren nuestras localidades.

Por eso, junto a otros compañeros legisladores, hemos presentado alternativas concretas para buscar financiamiento en pesos, en nuestra propia moneda, pensando en asistir directamente a los municipios y dar respuestas reales a las necesidades inmediatas de la gente, sin atarnos a la volatilidad del dólar.

Mi compromiso como habitante de esta tierra que tanto quiero es cuidar lo nuestro. Los momentos difíciles se superan con diálogo, administrando con transparencia lo que tenemos y buscando soluciones que no pongan en riesgo el bienestar de las futuras generaciones de santacruceños.

Un abrazo fraterno,

José Ramón Bodlovic