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Ariel y Ángela, otros de los adjudicatarios que recibieron las llaves de su vivienda en Río Gallegos durante la entrega encabezada por el gobernador Claudio Vidal, relataron cómo vivieron el acceso a la casa propia tras más de 21 años de espera. En diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, contaron la conformación de su familia, los años previos y el momento en que recibieron la noticia.

“Estamos felices. Nos avisaron ayer (domingo), estamos contentos y ansiosos. Tanto tiempo que estamos anotados, hace más de 21 años, así que gracias a Dios llegó el día para nosotros y para mis hijos del futuro también”, expresó Ariel.

Al precisar cuándo iniciaron el trámite habitacional, indicó que ya tenían conformado el núcleo familiar junto a su pareja y sus dos hijos pequeños. “¿Qué edad tenía yo? 24. Mi hijo tenía un añito y él tenía cuatro. Sí, sí, ya éramos los cuatro. Así que tantos años de irregularidades, de injusticia que han pasado, pero ahora ya, gracias a Dios, tenemos nuestra vivienda”, señaló.

“Todos nosotros, las personas acá que son adjudicados y que tenemos más de 50 años, acumulamos más de 20 años de anotados, sabemos lo que es que pase eso, que entreguen viviendas y que uno siga esperando, esperando. Así que bueno, eso ya terminó”, afirmó.

Ariel, el dueño de casa, planta un árbol junto al gobernador Claudio Vidal. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Respecto a cómo resolvieron la cuestión habitacional durante ese tiempo, explicó que alternaron entre el alquiler y la convivencia con familiares, y advirtió sobre el peso actual de los alquileres. “En un momento se alquiló y después por circunstancias de la vida, tuvimos que volver con la familia. Obviamente, el alquiler hoy en día estamos hablando de la mitad de un sueldo de cualquier persona”, indicó.

Sobre el monto de la cuota de la vivienda y el acceso al interior de la casa al momento de la entrevista, señaló que aún no contaban con esos datos ni habían ingresado. “Todavía no sabemos nada, nada de nada. Todavía no están abiertas. Así que bueno, las estuvimos mirando por la ventana, así que bueno, a esperar nada más”, comentó.

Espera, llamado y fiestas

Por su parte, Ángela explicó que, a diferencia de otras entregas a las que solían acercarse a mirar las casas, esta vez decidieron no ir antes de la adjudicación. “Nosotros cada vez que se adjudicaba algún barrio, siempre íbamos a mirar esas casas con la ilusión de que en algún momento nos toque. Y cuando pasó esto dijimos, ‘No la vamos a venir a ver’. Así que hoy es la primera vez que vinimos al barrio”, contó.

La adjudicataria destacó que la llegada de la vivienda se dio tras sostener la paciencia y recordó el llamado telefónico del día anterior, que coincidió con un momento familiar sensible. “Estábamos esperando, sonó el teléfono y ahí, sí, así que fue una fecha especial también ayer, así que bueno, la partida de mi cuñada, así que fue justo ese día. Parece que así fue el destino, así Dios lo quiso”, expresó.

El Gobernadro Claudio Vidal entrega la vivienda a la familia. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, señaló que aguardaban que la entrega se concretara antes de fin de año para compartir las celebraciones en el nuevo domicilio. “Estábamos esperando la casa, que sea antes de Navidad, decíamos nosotros, así que estábamos ansiosos”, manifestó, y adelantó que Ariel estará a cargo de la parrilla para recibir a la familia y amigos.

Finalmente, precisaron los datos de sus hijos: Fabián, de 26 años, quien trabaja para la provincia, y Facundo, de 22 años, dedicado al deporte.