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Marcelo y Cynthia Santana, una de las familias que recibió las llaves de su hogar en Río Gallegos durante la entrega encabezada por el gobernador Claudio Vidal, relataron cómo atravesaron los 19 años de espera para acceder a su casa propia. En diálogo con el móvil de LU12 AM680 Radio Río Gallegos, detallaron la conformación del grupo familiar y el momento en que recibieron la confirmación oficial.

“La verdad es que contentos, muy felices la familia, tantos años esperando. Cuando el día que nos anotamos en la vivienda estaba embarazada de mi nena que hoy tiene 19 años. Así que fueron 19 años de espera”, expresó Marcelo.

El adjudicatario indicó que el grupo familiar que habitará la propiedad está integrado por su esposa Cynthia Santana y sus hijos Candela y Benjamín, además de dos mascotas.

La familia Santana recibe las llaves de su nuevo hogar de parte del Gobernador.

Respecto al recorrido habitacional previo, explicó que debieron afrontar años de alquiler y luego recurrir a la ayuda familiar. “Estuvimos alquilando mucho tiempo desde que nos juntamos. Fue un poco difícil la situación económica, fuimos a vivir a la casa de mi suegra y bueno, hoy a agradecerle a mi suegra”, señaló.

Sobre el día del sorteo en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo recordó que ambos se encontraban en sus respectivos trabajos. “Yo soy técnico de la policía, estaba de guardia y cuando me llamaron fue algo hermoso. Ahí nomás llamé a mi señora, ella trabaja en comercio”, relató.

En ese momento de la entrevista, los propietarios aún no habían ingresado a recorrer el interior de la construcción, aunque destacaron la emoción del momento: “Seguramente vale la pena. Emocionados, estamos re contentos, temblando todavía. Así que felices los cuatro”.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Confirmación en el IDUV

Por su parte, Cynthia Santana recordó la incredulidad que sintieron cuando recibieron la notificación del sorteo en agosto y cómo decidieron verificar la noticia personalmente.

“No lo creímos, nos retiramos de nuestros trabajos, nos fuimos hasta el IDUV a ver si era verdad la llamada esa y si no era un chiste”, contó.

La adjudicataria detalló además cuándo recibieron el aviso definitivo para la entrega de las llaves. “Ayer a la tarde nos avisaron que hoy era la entrega y ahí volvimos a llorar”, manifestó.

Finalmente, reflexionó sobre el tiempo transcurrido desde la inscripción inicial hasta la adjudicación concreta. “La felicidad es enorme. Esto fue cumplir 40 años, cuando me anoté para adjudicar la casa era una nena yo, tenía 19 o 20 años. Son muchas emociones”, concluyó.