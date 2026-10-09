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La causa por la desaparición y homicidio de José “Pato” García sumó novedades con dos allanamientos llevados a cabo en Caleta Olivia por la Prefectura Naval Argentina. Los procedimientos incluyeron la inspección de una vivienda en la calle Juan Álvarez —donde se secuestró un Fiat Cronos rojo— y otra intervención en el barrio Petrolero.

Sin embargo, la familia de la víctima confirmó que tomó conocimiento de las diligencias a través de los medios de comunicación y que se encuentra a la espera del informe oficial que la fuerza de seguridad deberá incorporar al expediente judicial.

“Nosotros nos enteramos al igual que la comunidad a través de los medios. Como dije en algún otro momento, siempre nos enteramos después por cualquier filtración o lo que fuera, siempre nos enteramos después de los allanamientos o mientras está sucediendo”, explicó Gisella Cruz en LU12 AM680.

Respecto al resultado de las tareas operativas, la hermana de la víctima indicó: “En el caso de ayer nos enteramos que hubieron dos, no sabemos si viste cuando te dicen resultado positivo, etcétera, hasta el momento no se sabe, sí sabemos que son bajo las cosas que estaban investigando ya, así que se ve que han reveído y por eso habrán ido a allanar por el momento. No tenemos más información, tendríamos que esperar hasta la semana que viene que pasen el informe completo desde la prefectura y lo puedan añadir al expediente”.

Una de las últimas fotos de Pato García. FOTO: LA OPINÓN AUSTRAL.

Línea 134, redes sociales y representación legal

Cruz recordó que continúa disponible la línea 134 del Ministerio de Seguridad para recibir información anónima, mientras se aguardan avances sobre la instrumentación de la recompensa nacional. “Los requisitos son que sea fiel en la información que se pueda confirmar y después ahí el Ministerio reverá cómo dará la recompensa, a qué tipo y en qué forma. Nosotros agradecidos de que pueda difundirse esto para que pueda llegar a alguna persona que tenga información y sepa que va a ser cuidada y resguardada su identidad“, afirmó.

En paralelo, advirtió sobre las especulaciones que circulan en plataformas digitales y señaló que la Justicia podría convocar a quienes realicen publicaciones sobre la causa. “Se dicen y se hablan muchas cosas desde Facebook, algunas en anónimo y otras no. Los que hablan en algún momento serán citados, porque estamos atentos a lo que viene a ser las redes sociales“, aseveró.

En relación a la estrategia judicial de la familia, precisó que cuentan con patrocinios letrados diferenciados: “Luciani representa a mi hermano José y a mí me representa la abogada Jimena Villares“.

Así fue parte del allanamiento último.

El reclamo por la fecha de muerte

Al aproximarse el primer aniversario de la desaparición, la familia remarcó que la principal incógnita radica en determinar la fecha exacta del fallecimiento, un dato que la autopsia preliminar no pudo precisar por el estado de los restos hallados.

“Nuevamente cuando se cumple un año esperemos llegar a tener algún tipo de novedad o esclarecimiento. Mínimo saber la fecha estimada de muerte, detalles que a nosotros como familia nos duelen pero necesitamos saber. Hoy por hoy estamos a la espera de que pueda ser aprobado un presupuesto para un análisis que necesitamos que sea en Buenos Aires“, manifestó Cruz.

Para acotar la ventana temporal del deceso, la querella solicitó peritajes entomológicos específicos. “Estamos esperando los resultados de unas larvas que son las que se encuentran en el cuerpo cuando están en descomposición, que te pueden dar ahí una fecha más o menos estimativa de cuándo fue el deceso”, detalló.

Finalmente, recordó la extrañeza que provocó en su entorno la última denuncia radicada por su hermano antes de desaparecer: “Él siempre iba directamente a la fiscalía porque se puede hacer eso. En noviembre fue como una excepción que fue a hacer la denuncia directamente a la comisaría tercera. Al ver que en fiscalía no tenían conocimiento de la causa por el robo de unos tachos en su domicilio, fue ahí donde hizo una nota pública donde se explayó de más para nuestro gusto”.