La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) ratificó sus dichos en redes sociales sobre el proyecto impulsado por el Ejecutivo Provincial para restituir a Eduardo Sosa como Procurador General de Santa Cruz. En una entrevista en Radio LU12 AM680, la legisladora afirmó que celebraba la medida, aunque fue crítica de la forma en la que se está llevando adelante la reforma del Tribunal Superior de Justicia.

“La primera lectura indudablemente es que 30 años nos tomó que se tomara nota de algo que era fundamental para Santa Cruz” y es “el restablecimiento del orden institucional quebrado en el Poder Judicial”, expresó al tiempo que sostuvo que el poder judicial de Santa Cruz “ha violado muchísimas normas constitucionales, se ha incumplido una orden de la Corte Suprema de Justicia, la incumplió en su momento el Poder Ejecutivo; no una orden, varias órdenes de la Corte Suprema de Justicia y lo que se hace ahora es restablecer un orden institucional quebrado”.

Eduardo Sosa, en sus años de reclamo para ser repuesto en el cargo que se había eliminado. (Foto: La Opinión Austral).

Reyes recordó que hay una orden de la Corte Suprema de Justicia que está firme, que “nada la ha revocado” y que dice que Eduardo Sosa tiene que volver al Poder Judicial de Santa Cruz. “¿Dónde dice la Corte? Donde quieran, pero vuelve al Poder Judicial de Santa Cruz. Además, el propio Sosa comparte esta posición, con lo cual estamos nada menos que cumpliendo una orden de la Corte”, señaló la legisladora.

Respecto de los planteos de fiscales y defensores que sostienen que el cargo de Sosa no debería tener las atribuciones que se les quieren otorgar, Roxana Reyes respondió: “Miren, tuvieron el lugar de (Ricardo) Napolitani cuando estaba vacante el Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y el kirchnerismo que ahora se desgarra las vestiduras, no se pusieron colorados cuando nombraron a Napolitani y yo, en persona les decía en la Cámara de Diputados de la provincia, en el 2016, que tenían que poner ahí a Sosa”. Roxana Reyes se había referido al tema Sosa compartiendo una publicación de La Opinión Austral.

Para la diputada “no fue solamente a Sosa que le negaron justicia, después, cuando disciplinaron a partir del caso Sosa a la gran mayoría de los jueces de la provincia, no todos, nos dejaron sin justicia al resto de los ciudadanos. Y cuando hablamos de justicia estamos hablando de los colegios que no se repararon, del dinero que no fue a los hospitales, del dinero que no fue a construir escuelas, de la malversación de recursos que hicieron y cada vez que íbamos a hacer una denuncia nos archivaban las causas”.

Ampliación del TSJ

Respecto del otro tema candente de la política santacruceña, la disputa política por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, Reyes indicó: “Creo que en Santa Cruz se necesita una reforma judicial” y añadió: “La justicia no solamente funciona mal para las casos comunes, para el justiciable, el Tribunal Superior de Justicia se toma 10 años en tratarte una causa” y puso como ejemplo la causa del endeudamiento del 2016. “Recién este año me comunicaron cómo se iba a integrar el tribunal que lo iba a tratar. Una justicia que llega 10 años tarde no es justicia, ni para mí ni para nadie”.

Sergio Acevedo, Daniel Mariani y José Antonio González Nora, tras la jura en el Tribunal Superior de Justicia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Más adelante, sostuvo: “Que se admita que entre al Tribunal Superior de Justicia una persona que no tiene los 6 años de ejercicio de la profesión…”, dijo en referencia al vocal Fernando Basanta. “Al Tribunal Superior de Justicia tienen que llegar los mejores; los más catedráticos, los que me tengan mayor tiempo de ejercicio, de práctica profesional, que tengan hechas publicaciones académicas, y ponen a alguien que salta del Ministerio de Gobierno al Tribunal Superior de Justicia como el caso de Basanta” y agregó: “La justicia está corrompida“.

Entonces, “Santa Cruz tiene que resolver el tema de su justicia porque no hay posibilidad de un de una sociedad desarrollada donde quieran venir inversiones, donde los derechos tuyos, míos, de los de los afiliados de la caja, de los estudiantes, de los profesionales, estén protegidos” ya que “el abuso del poder que hace el Ejecutivo, cualquier Ejecutivo, es casualmente la justicia el que lo tiene que contrapesar; cuando hay un abuso, cuando hay una sanción, cuando hay una persecución contra un gremio, es la justicia la que tiene que ser independiente y tiene que contrapesar los abusos de poder del resto de los poderes, ya sea legislativo o ejecutivo; y cuando hay malos jueces tiene que instar el procedimiento de jury y enjuiciamiento”.

El Tribunal superior en tensión por la nueva ley que propició el aumento de los vocales.

Entonces, “los poderes se contraponen entre ellos, se cuidan que ninguno se exceda y el Poder Judicial de Santa Cruz se excedió y protegió las tropelías del ejecutivo durante años”. Y criticó sobre la forma en la que el gobierno provincial manejó la designaciones de los nuevos cuatro vocales: “Los que durante 30 años esperamos la reforma de la justicia, no nos gusta como se hizo. Obviamente, si me preguntan si a mí me gusta que designen cuatro vocales, que lleven el Tribunal Superior de Justicia a nueve, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene nueve, o sea, que indudablemente se está llevando a nueve de alguna forma absolutamente vinculada a la existencia de un poder político dentro del Tribunal Superior”.

Fernando Basanta, vocal en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz.

Ahora, “si se lleva a nueve, hay que hacer un procedimiento transparente de selección; yo pedía audiencias públicas, presentación de antecedentes, plazo para impugnaciones, plazo para observaciones, plazo para adhesiones, un comité de expertos que pudiera examinar los currículum que lo que pasó con los miembros de la Corte Suprema. El presidente mandó los pliegos de los candidatos y volvieron para atrás; no lograron el acuerdo, pero eso fue porque fue plebiscitado de cara a la sociedad. Hubo una serie de opiniones que se tuvieron en cuenta previa a la designación. Acá no, en un día presentan el pliego y te lo nombran. Igual que lo hacía el kirchnerismo y eso no está bien. Eso no está bien. Eso no nos gustó”.

“Ahora ya está hecho, pero estamos en un conflicto de poder porque jueces de primera instancia que ante cada medida que tiende a lograr una reforma judicial, en el Tribunal de Enjuiciamiento de jueces, en el Tribunal Superior, te mete una medida cautelar para que las leyes no puedan hacerse efectivas” y subrayó: “Eso tampoco está bien”. Entonces, “el juez de primera instancia que está sacando estas medidas, va a haber que revisar si no está excediendo a sus funciones si no es pasible de tribunal de enjuiciamiento”.