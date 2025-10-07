Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio del conflicto institucional sin precedentes que atraviesa el Poder Judicial de Santa Cruz, Daniel Mariani envió una nota a los cuatro vocales que firmaron la resolución para removerlo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), acusándolos de actuar en el “marco de la ilegalidad” y de protagonizar lo que calificó como un “golpe de Estado palaciego” dentro del máximo órgano judicial de la provincia.

En su presentación, a la que La Opinión Austral accedió de manera completa, Mariani defendió la legalidad de sus actos como presidente del Tribunal —especialmente la toma de juramento a los dos vocales designados por la Legislatura— y acusó a el juez Fernando Basanta, y las juezas Reneé Fernández, Paula Ludueña y Alicia de los Ángeles Mercau de haber tomado resoluciones sin la mayoría mínima exigida por la ley, en referencia a su desplazamiento como titular del TSJ y a la impugnación de las juras de Sergio Acevedo y José González Nora.

Lisandro de la Torre (fiscal ante el TSJ), Alicia Mercau, Fernando Basanta, Paula Ludueña, Reneé Fernández (vocales del TSJ) y Romina Saúl (defensora ante el TSJ).

“Pretender adoptar decisiones sin las mayorías mínimas que exige la Ley Orgánica e intentar brindarles el carácter de ‘resoluciones’ constituye una conducta carente de validez legal y verdaderas ‘vías de hecho’”, escribió el magistrado.

Según Mariani, esas actuaciones podrían “dejarlos incursos en causales de mal desempeño, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con la posibilidad de inicio de un proceso de juicio político”, conforme al artículo 137 de la Constitución Provincial.

Exclusivo. La carta de Mariani al resto de los vocales del Tribunal Superior de Justicia.

“Me resulta alarmante la conducta adoptada por esos cuatro vocales en franca y violenta contradicción con el marco constitucional y normativo vigente”, destacó Mariani, y enumeró que “desconocen la existencia y validez de la ley de ampliación de miembros del TSJ”, pretenden adoptar decisiones con la firma de solo cuatro vocales, cuando “la mayoría exigida es de un mínimo de cinco voluntades concordantes”. Por último, señaló que “siempre que no se hubiere alcanzado un mínimo de cinco votos favorables y en un mismo sentido, el Tribunal debió haber sido integrado con funcionarios subrogantes, lo cual ustedes cuatro han obviado de manera flagrante y en reiteradas oportunidades”.

“Sigo siendo legalmente el presidente”

Daniel Mariani, magistrado del TSJ de Santa Cruz

Mariani firmó el documento como presidente del Tribunal Superior de Justicia en base a la Ley 3.949, que amplió de cinco a nueve el número de miembros del cuerpo y que continúa vigente. Desde la oposición, sin embargo, sostienen que la norma no estaba en vigencia cuando los vocales firmaron las resoluciones que desataron la polémica a raíz de la cautelar del juez Marcelo Bersanelli.

Sergio Acevedo, Daniel Mariani y José Antonio González Nora, tras la jura en el Tribunal Superior de Justicia. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sobre la resolución en la que los cuatro vocales decidieron desplazarlo de la presidencia y nombrar a Reneé Fernández en su lugar, expresó: “Ante los lamentables y tristes acontecimientos que he relatado, quiero manifestarles que, pese a que no existe intención alguna de mi parte de continuar ejerciendo la Presidencia, legalmente sigo haciéndolo, pues lo que han intentado titular constituye otro comportamiento gravemente antijurídico”.

Para Mariani hay “posibilidad de inicio de un proceso de juicio político”

En la carta, el magistrado que tomó juramento a Acevedo y González Nora invitó a los otros jueces a “reflexionar, revisar y corregir las burdas conductas que vienen adoptando, a fin de evitar que miserias, mezquindades y ‘golpes de Estado palaciegos’ obstaculicen el adecuado servicio de justicia y el respeto al marco normativo e institucional que juramos cumplir y hacer cumplir”.

Para los magistrados, la misiva fue interpretada como una “amenaza explícita”. Fuentes judiciales confiaron a La Opinión Austral que ven en el escrito un “aviso formal” de un próximo paso, en referencia a una eventual presentación o denuncia contra ellos.

Mauricio Mariani, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

El escrito de Mariani fue enviado a las 8:14:15 de este lunes, al mismo tiempo que los diputados se levantaban de sus bancas tras finalizar la sesión secreta en la que designaron a Gabriel Contreras y Lucio de la Vega como nuevos integrantes del TSJ, completando así las cuatro vacantes restantes tras la cuestionada elección de Sergio Acevedo y José González Nora la semana pasada.

El juez de Instrucción de Caleta Olivia y el funcionario de la Fiscalía de Estado del Poder Ejecutivo deberán renunciar a sus cargos actuales para que el gobernador Claudio Vidal firme los decretos de designación y se concrete la comunicación oficial al Poder Judicial, donde serán juramentados para completar la integración de nueve miembros prevista por la ley.

Seguramente lo haga el magistrado Daniel Mariani, quien se arroga la presidencia del cuerpo. Reneé Fernández, designada presidenta por la resolución firmada por los cuatro vocales restantes, en cambio, sostiene que “las cautelares siguen vigentes”, por lo que tampoco validarían las últimas dos designaciones.