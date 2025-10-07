Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tensión dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz se intensificó este martes luego de que los cuatro vocales que intentaron desplazar a Daniel Mariani de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia recibieran una nota del magistrado a la que calificaron como una amenaza de juicio político.

El documento, al que accedió de manera exclusiva La Opinión Austral ingresado a las 8:14 horas del 7 de octubre, está dirigido a Reneé Fernández, Fernando Basanta, Paula Ludueña Campos y Alicia Mercau, los magistrados que resolvieron apartar a Mariani de la presidencia semanas atrás y designar a Fernández al frente del Poder Judicial.

Exclusivo. La carta de Mariani al resto de los vocales del Tribunal Superior de Justicia.

Según confirmaron fuentes judiciales a La Opinión Austral, los vocales interpretaron el contenido de la carta como una advertencia formal y una advertencia implícita. “Tiene ciertas amenazas veladas, entre ellas la posible denuncia para con ellos”, advirtieron.

Los jueces aseguraron que la nota de Mariani no es un simple descargo administrativo. En especial, destacaron un párrafo que, según su interpretación, se extralimitó: “Reflexionen, revisen y corrijan las burdas conductas que vienen adoptando, a fin de evitar que miserias, mezquindades y ‘golpes de Estado palaciegos’ obstaculicen el adecuado servicio, el acceso a la tutela judicial efectiva y el respeto al marco normativo e institucional que juramos cumplir y hacer cumplir”, escribió Mariani.

Daniel Mariani, Reneé Fernández, Fernando Basanta y Paula Ludueña.

Los cuatro vocales consideraron este fragmento una amenaza directa, mientras que ellos consideran que como jueces “están cumpliendo con las mandas judiciales vigentes”. Para los integrantes del Tribunal, la misiva constituye un aviso formal de un próximo paso a seguir.

“Una nota administrativa de ese tenor no se escribe solo para decir que no se va a hacer tal cosa”, remarcaron en el entorno de los magistrados, interpretando que Mariani podría estar preparando una presentación o denuncia.

Poder, legitimidad y una presidencia en disputa

Las mismas fuentes remarcaron que la nota de Mariani fue dirigida a “todos los vocales, incluida la Presidenta”, en referencia a Reneé Fernández. Ella, fue designada como titular del Poder Ejecutivo el jueves 2 de octubre en una resolución cuestionada porque sólo tiene la firma de cuatro vocales. La mención da cuenta de que la disputa por la presidencia del Poder Judicial aún no está saldada.

Meses atrás, los vocales del TSJ Paula Ludueña, Alicia de los Ángeles Mercau y Fernando Basanta, junto a la diputada Adriana Nieto, autora de la ley que elevó de 5 a 9 la cantidad de vocales.

En su carta, Mariani sostuvo que “sigue siendo legalmente el presidente”, argumentando que la actual composición del Tribunal es de nueve miembros y no de cinco, según la Ley 3.949, y que por lo tanto las decisiones tomadas por cuatro vocales “carecen de validez”.

Mariani: “Golpes de Estado palaciegos”

En el documento, Mariani justificó sus acciones previas -entre ellas, la jura de los nuevos vocales designados por la Legislatura- y acusó al grupo, otrora, mayoritario del TSJ de haber actuado en el “marco de la ilegalidad”.

“Pretender adoptar decisiones sin las mayorías mínimas que exige la Ley Orgánica e intentar brindarles el carácter de ‘resoluciones’ constituye una conducta carente de validez legal y verdaderas ‘vías de hecho’”, expresó. Y advirtió que esas actuaciones podrían configurar causales de mal desempeño, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, dejando abierta la posibilidad de un proceso de juicio político.