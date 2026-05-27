El secretario general de ADOSAC, César Alegre, respondió a la decisión anunciada por el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz de dejar de abonar las licencias gremiales con goce de sueldo y las afectaciones que no estén vinculadas de manera directa con funciones frente a alumnos.

Luego de que el organismo provincial comunicara la medida como parte de una reorganización del sistema educativo orientada a fortalecer la presencia docente en las escuelas, el dirigente sindical sostuvo en una entrevista por Radio LU12 AM680 que el gremio “históricamente no funciona con licencias gremiales” y afirmó que la estructura sindical se sostiene con el aporte de sus afiliados.

“Yo no vivo de la licencia gremial”, expresó Alegre al referirse al alcance de la disposición oficial y a las críticas que, según indicó, se formularon respecto del uso de estas herramientas dentro del sindicato.

Durante una entrevista en el programa La Mañana de LU12, el titular de ADOSAC precisó que el sindicato cuenta actualmente con cinco licencias gremiales y dos afectaciones, lo que representa un total de siete cargos destinados a tareas sindicales para una organización que, según indicó, reúne a más de 9.400 afiliados en toda la provincia.

Alegre remarcó que las 14 filiales de ADOSAC no cuentan con licencias gremiales propias y explicó que la actividad gremial se desarrolla con presencia territorial de sus representantes. “ADOSAC es una herramienta de lucha de más de 9.400 afiliados y tiene siete licencias en total. Nosotros no dependemos de ninguna licencia gremial, dependemos solamente de nuestros afiliados”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que la decisión del Consejo Provincial de Educación no modifica el funcionamiento orgánico del sindicato.

Presentación judicial

El dirigente interpretó la disposición oficial como una medida dirigida hacia los gremios docentes y aseguró que el sindicato analiza su alcance legal.

Según explicó, los asesores jurídicos de ADOSAC comenzaron a trabajar sobre una eventual presentación judicial para cuestionar la implementación de la resolución.

“Nuestros abogados están trabajando en eso”, indicó al ser consultado sobre la posibilidad de judicializar la medida.

Alegre sostuvo además que, a su criterio, la decisión contradice normativa vigente relacionada con la actividad sindical y mencionó que las licencias gremiales se encuentran contempladas dentro del marco legal correspondiente.

El alcance del anuncio del CPE

La medida anunciada por el Consejo Provincial de Educación establece que las licencias gremiales continuarán otorgándose conforme a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, aunque dejarán de contar con goce de sueldo.

Además, alcanzará a afectaciones de personal que no desarrollen tareas vinculadas directamente a la atención de estudiantes.

Desde el Gobierno provincial se señaló que el objetivo es priorizar recursos para fortalecer la educación pública, garantizar la continuidad de cargos docentes y consolidar la presencia de trabajadores dentro de las escuelas.

Frente a ello, Alegre sostuvo que el número de licencias involucradas no tiene incidencia estructural dentro del sistema educativo provincial.

El dirigente también hizo referencia a otras afectaciones dentro del ámbito estatal y sostuvo que existen situaciones administrativas que, según expresó, deberían revisarse dentro de distintas áreas del Gobierno.

Alegre aseguró que existen “un montón de afectaciones que se pagan por horas cátedras con una total irregularidad” dentro del ámbito estatal.

El conflicto docente

Las declaraciones del titular de ADOSAC se dieron en el marco del conflicto salarial que mantiene el gremio docente con el Gobierno provincial.

Actualmente, el sindicato lleva adelante un esquema de 96 horas de paro, mientras se aguarda la realización de nuevas asambleas y un próximo congreso provincial para definir la continuidad de las medidas.

Consultado sobre una eventual instancia de resolución, Alegre indicó que el conflicto se mantiene sin avances en materia salarial y señaló que la definición de nuevas acciones será debatida durante el fin de semana por los órganos internos del sindicato.

También reiteró la postura de ADOSAC respecto del endeudamiento provincial, al señalar que el gremio mantiene su rechazo a esa alternativa como mecanismo para atender reclamos salariales.