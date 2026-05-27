El secretario general de ADOSAC, César Alegre, afirmó que existen “un montón de afectaciones que se pagan por horas cátedras con una total irregularidad” al referirse al alcance de la medida anunciada por el Consejo Provincial de Educación (CPE), que dejará de abonar licencias gremiales con goce de sueldo y también afectaciones de personal que no estén vinculadas directamente con funciones frente a alumnos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa “La Mañana de LU12”, por Radio LU12 AM680, donde el dirigente sindical respondió a la disposición oficial informada por el organismo educativo provincial.

La definición del Gobierno de Santa Cruz establece que las licencias gremiales continuarán otorgándose conforme a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, aunque dejarán de contar con goce de sueldo. Y si bien esa medida fue la que centró la atención del sector sindical, hubo coincidencia con el Gobierno en el punto sobre las afectaciones de personal que actualmente no desarrollen tareas relacionadas con la atención directa de estudiantes.

Desde el Consejo Provincial de Educación indicaron que ambas medidas forma parte de una reorganización orientada a fortalecer la presencia docente en las escuelas y priorizar recursos del sistema educativo.

Afectaciones pagadas con horas cátedra

Durante la entrevista radial, Alegre fue consultado sobre el tramo del comunicado oficial referido al personal que no cumple funciones frente al aula y sobre la existencia de cargos o afectaciones bajo esa modalidad.

En ese contexto, sostuvo: “El Gobierno tiene un montón de afectaciones que se pagan por horas cátedras y que dependen del Consejo Provincial de Educación con una total irregularidad”.

Según explicó, desde ADOSAC esa situación había sido advertida con anterioridad y forma parte de planteos que el gremio realizó en años anteriores en torno a mecanismos de asignación de funciones por fuera de la actividad áulica directa.

El dirigente señaló que, de acuerdo con la postura sindical, existen trabajadores que desarrollan tareas en otros ámbitos administrativos y que continúan percibiendo haberes bajo estructuras vinculadas a horas cátedra.

Cuántas licencias gremiales tiene ADOSAC en Santa Cruz

En otro tramo de la entrevista, César Alegre detalló la cantidad de licencias gremiales y afectaciones con las que cuenta el sindicato.

Según indicó, ADOSAC dispone actualmente de cinco licencias gremiales y dos afectaciones, lo que representa un total de siete cargos para una estructura sindical que, según precisó, nuclea a más de 9.400 afiliados en toda la provincia.

El dirigente agregó que las 14 filiales del gremio no cuentan con licencias gremiales propias y sostuvo que la actividad sindical se desarrolla mediante representación territorial.

“Nosotros no dependemos de ninguna licencia gremial, dependemos solamente de los 9.400 afiliados”, expresó.

Judicialización

Consultado sobre una posible presentación judicial contra la decisión del CPE, Alegre confirmó que el sindicato comenzó a trabajar en el análisis legal de la disposición.

“Nuestros abogados desde anoche están trabajando en eso”, señaló. El dirigente indicó que la organización evalúa el alcance normativo de la medida y sostuvo que la definición oficial será analizada por el equipo jurídico del gremio.

El conflicto docente y las medidas de fuerza en Santa Cruz

Las declaraciones del titular de ADOSAC se produjeron mientras continúa el conflicto salarial entre el sector docente y el Gobierno provincial.

Actualmente, el gremio mantiene una medida de fuerza de 96 horas de paro, mientras aguarda nuevas definiciones a través de asambleas y de un próximo congreso provincial.

Alegre señaló que las resoluciones que adopte el sindicato dependerán de las evaluaciones internas y del desarrollo de las negociaciones salariales.