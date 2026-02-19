Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Frente Sindical de Santa Cruz, luego del corte de ruta, movilizó por las calles de Río Gallegos en el marco del paro nacional convocado por la CGT. De la misma manera que la semana pasada, los gremios realizaron un acto frente a Casa de Gobierno para rechazar el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los trabajadores concentraron en Av. Kirchner y San Martín para luego movilizar por las calles de la ciudad y llegar hasta la Cámara de Diputados de Santa Cruz que llevaba adelante la sesión extraordinaria para implementar la Emergencia Comercial en la provincia.

Karina Dodman, secretaria general de ADIUNPA. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Carina Dodman, secretaria general de ADIUNPA, fue una de las oradoras que tomó la palabra. “La defensa no es solo del sector privado, nos afecta a todos los estatales por igual las reformas en el Estado. Este gobierno pretende gobernar con el hambre del pueblo”.

Precisó que “cada vez hay más personas afectadas por las malas condiciones de vida y por no tener un trabajo en blanco, quienes trabajamos en el Estado tenemos un salario pero es necesario debatir qué sueldo tenemos. El gobierno nos quiere hacer perder años de historia del movimiento obrero”.

Más adelante, la docente de la UNPA observó que “queremos vivir una vida digna, no solo nos quitan los salarios, sino también las condiciones de trabajo y no nos dejan pensar el futuro. Sobre el individualismo la respuesta es colectiva. Tenemos que entender que en la comodidad de la casa no se frenarán estas políticas”.

Fernando Cortéz, secretario general de ATUNPA. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, Fernando Cortéz, secretario general de ATUNPA, dijo que “cada vez somos más los trabajadores en las calles. Tenemos que militar en nuestras familias, es necesario defender las conquistas que tuvimos los trabajadores, la lucha no será posible de forma individual”.

Además, remarcó que “no hay cumplimiento de la Ley del Presupuesto Universitario y nos quieren conformar con aumentos salariales en cuotas”, “tuvimos históricas marchas en favor de la educación pública”.

Docentes

En otro orden, la paritaria de ADOSAC Adriana Astolfo precisó que “estamos en la calle para decirle no a la reforma laboral educativa que destruye la educación pública que sostenemos hace muchas décadas y que es un ejemplo para el resto del mundo”, “en nuestro país tenemos una educación de calidad que puede ser garantizada por los trabajadores y que el Estado debe garantizar”.

la paritaria de ADOSAC Adriana Astolfo. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Agregó que “los trabajadores podemos tener una vida digna pero esto será posible sólo si luchamos”.

Asimismo, trabajadores del Correo Argentino señalaron que “la reforma afectará a los trabajadores, a los que están desempleados y a todas las familias“, “tenemos que seguir unidos y peleando en las calles para reclamar por nuestros derechos”.

En tanto, estatales jubilados de Servicios Públicos Sociedad del Estado marcaron que “la empresa no está en venta, si se vende las tarifas se irán por las nubes”